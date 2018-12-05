Иллюстрации: barnaul.org
Власти Барнаула разработали концепцию оформления города к новогодним и рождественским праздникам.
В пресс-центре городской администрации указывают, что концепцией рекомендуется выполнить световое оформление зданий, сооружение снежных, ледовых композиций, а также размещение праздничных сообщений на рекламных плоскостях.
В центре внимания традиционно будут городские площади, въездные магистрали, парки, объекты транспортной инфраструктуры.
Для размещения новогодних баннеров планируется задействовать не менее 120 рекламных поверхностей.
Также свои территории и здания уже начали украшать городские учреждения образования, культуры и спорта, а также предприятия, торговые центры и магазины. Включают подсветку на домах и управляющие организации.
Завершить праздничное новогоднее оформление краевой столицы планируется к 19 декабря.
Комментарии
Классные картинки! Окунают в детство. Многие книги до сих пор есть в домашней библиотеке))