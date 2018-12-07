Фото: ёлкизелёные.рф
Новый год все ближе, а значит, самое время задуматься о том, где приобрести главный символ зимнего праздника — в Барнауле будет работать 72 елочных базара.
Администрация краевой столицы опубликовала карту торговых точек, где горожане смогут приобрести новогодние деревья.
Городские власти отмечают, что торговля хвойными деревьями в Барнауле официально уже разрешена с 1 декабря. Впрочем, массовое начало продаж ожидается с 15 декабря.
Кроме 72 базаров приобрести елочки можно будет у торговых центров и магазинов, где также организуют продажу деревьев по договорам с собственниками.
"Цена новогоднего дерева будет зависеть от высоты и пышности, предполагаемый минимум — 500 рублей", — добавляют в горадминистрации.
Комментарии
по поводу точек продаж они будут везде ... но 500 рэ это конечно загнули/приуменьшили
будет больше в 2-3 раз стопроцентов
Крайне неравномерное расположение в центре. Советская-Комсомольский 3 шт. А вниз по Комсомольскому ни одного.