Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Подготовка к Новому году началась на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула – накануне фотокорреспондент портала Amic.ru прогулялась по объекту туристического кластера и запечатлела, как здесь ведутся предпраздничные работы.
На Мало-Тобольскую уже завезли материалы для создания снежного городка. Кроме того, здесь уже появились горки. Также на пешеходной улице установят ледяные фигуры, а все новогоднее убранство будет подсвечивать праздничная иллюминация.
Комментарии