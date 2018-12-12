Фото: barnaul.org
Новый светодинамический фонтан установят к Новому году на площади Октября в центре Барнаула, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что подобные объекты на прошлой неделе установили у Нулевого километра, на пересечении проспекта Ленина и улицы Германа Титова и около районной администрации на проспекте Комсомольском.
"Фонтан, располагавшийся ранее на площади Октября, теперь украшает проспект Ленина на пересечении с улицей Германа Титова. А вот на площади Октября по инициативе администрации Октябрьского района появится новый фонтан. Он будет не только колоссальным по размеру, но и уникальным по композиции. Воплотить идею в жизнь помогают работники Барнаултрансмаша, которые, не считаясь со временем, в одном из цехов уже сварили конструкцию и покрасили ее", — добавляют городские власти.
Сейчас подрядчики монтируют светодиодные и другие световые элементы, которые будут обладать светодинамическими эффектами благодаря компьютерной программе, разработанной в Алтайском политехе.
Уже через неделю светящуюся конструкцию установят прямо в центр клумбы на площади.
Комментарии
Фонтан мне нравится!!! Фонтан мне нравится?? Без соли доедают"