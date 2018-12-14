Фото: barnaul.org
Еще две новогодние ели установили в рамках подготовки Барнаула к зимнему празднику, сообщает пресс-центр городской администрации.
Так, новогоднее дерево высотой 6,5 метра установили на территории бывшего стадиона "Мотор" (улица Эмилии Алексеевой, 71в). Недалеко от елки ранее уже был залит каток. Сейчас прорабатывается вопрос о строительстве здесь снежной горки, планируется провести среди жителей конкурс снеговиков, которые украсят территорию.
Праздничное открытие новогодней площадки в этой части города состоится 28 декабря в 15:00.
Также голубую ель установили перед зданием Дома культуры в Научном Городке. Ее высота составляет 12 метров. Кроме того, здесь смонтировали две деревянные горки, на опоры уличного освещения повесили новые световые конструкции. Праздничное оформление дополнят светящиеся фигуры. Новогодний городок в Научном Городке откроется 21 декабря.
Комментарии
Интересно, а опрос про елочки будут еще раз проводит и где?