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Елочные базары массово заработают в Барнауле с субботы, 15 декабря, сообщает городская администрация.
Напомним, что всего в краевой столице в преддверии главного зимнего праздника будет функционировать более 70 таких торговых точек.
"По аукциону места распределены по всем пяти районам. Наибольшее количество базаров разместится в Индустриальном. Также елками будут торговать на площадках возле торговых центров и крупных магазинов. Стоимость зависит от высоты и пышности зеленой красавицы. От ста рублей за веточку и от 500-600 рублей за дерево. В основном – в ассортименте будет пихта", — уточняют в мэрии.
Всего в этом году из лесничеств края, а также из Горного Алтая в краевой центр на продажу привезут порядка 35-38 тысяч новогодних деревьев.
Елочные базары размещены по следующим адресам:
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