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Елочные базары массово открываются в Барнауле 15 декабря: карта

, ИА "Амител"
Всего в краевой столице будет функционировать более 70 елочных базаров

Фото: showbell.ru

Елочные базары массово заработают в Барнауле с субботы, 15 декабря, сообщает городская администрация.

Напомним, что всего в краевой столице в преддверии главного зимнего праздника будет функционировать более 70 таких торговых точек.

"По аукциону места распределены по всем пяти районам. Наибольшее количество базаров разместится в Индустриальном. Также елками будут торговать на площадках возле торговых центров и крупных магазинов. Стоимость зависит от высоты и пышности зеленой красавицы. От ста рублей за веточку и от 500-600 рублей за дерево. В основном – в ассортименте будет пихта", — уточняют в мэрии. 

Всего в этом году из лесничеств края, а также из Горного Алтая в краевой центр на продажу привезут порядка 35-38 тысяч новогодних деревьев.

Елочные базары размещены по следующим адресам:

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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