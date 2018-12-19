В центре Одессы подрались два Деда Мороза после попытки одного из них сфотографироваться с маленькой девочкой, сообщает "Сноб" со ссылкой на украинский канал ТСН.
Мужчин в костюмах Деда Мороза зовут Тимур и Мустафа. Когда Тимур фотографировался с девочкой под елкой, к нему подбежал Мустафа и сказал "валить с его места". Потасовка попала на видео, которое засняли очевидцы. Разнять мужчин помогли прохожие.
Один из участников конфликта пожаловался в департамент муниципальной безопасности на конкурента и женщину в костюме Снегурочки, которая его сопровождала. Какой именно "Дед Мороз" решил пожаловаться на конкурента, не уточняется.
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