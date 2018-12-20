204 "новогодних ёлок" были незаконно спилены в лесах Алтайского края накануне праздника. Но в целом объем рубок сокращается. Об этом на брифинге в среду. 19 декабря, сообщил ио начальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Александр Хомутов.
За неделю до нового года в лесах региона выявлено шесть фактов заготовки пихты и сосны в качестве продажи как новогодних ёлок. Два факта — это рубка всего по одному деревцу, видимо, для личных нужд. Остальные четыре бригады "черных лесорубов" нарубили более 200 штук на сумму ущерба почти в 700 тысяч рублей. Самый пик рубок придется как раз на последнюю неделю перед праздником.
Между тем, интерес к этим деревьям падает. По словам Хомутова, в 2017 году в регионе продали 21,8 тысяч елок, что на четыре тысячи меньше, чем годом ранее.
"Я думаю, что люди меньше стаи встречать новый год дома, часто ставят искусственную ель", — добавил он.
Сокращается и объем незаконной заготовки.
Отметим, что на елочных базах Алтайского края продается не местный товар, а деревья из Горного Алтая и Кузбасса. Кстати, "новогодние ёлки" не выращивают специально, это верхушки деревьев, которые срубают, например, чтобы на деревья попадало больше света. .
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