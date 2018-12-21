Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаульцев и гостей краевой столицы приглашают на открытие новогоднего городка, которое состоится вечером 22 декабря на пешеходной улице Мало-Тобольской.
Как сообщили в городской администрации, для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу. Здесь выступят творческие коллективы, пройдут конкурсы, выберут лучших Деда Мороза и Снегурочку.
Центральным же событием вечера станет забег Дедов Морозов.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, новогодний городок на улице Мало-Тобольской появился впервые. Здесь установили шестиметровую искусственную ель, оборудовали праздничную иллюминацию, создали светящиеся фигуры и ледяные барельефы.
Начало праздника — в 17:00.
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