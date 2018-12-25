Фото: barnaul.org
Семиметровую светящуюся маску установили в преддверии Года театра в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.
Арт-объект находится на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева.
"Сооружение 7,5 метра в длину и 3,5 метра высотой выполнено из металлического каркаса и переливается разноцветными огнями. Для монтажа конструкции рабочим понадобилось несколько дней", — уточняют в мэрии.
Напомним, что 2019 год в России объявлен Годом театра.
Комментарии
надо подписать, что это маска
а то кажется - просто красивый узорчик
видел вчера этот ужас, правда с другой стороны. никогда бы не догадался что это маска.