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Как в Барнауле в новогодние праздники будут работать банки и почта

, ИА "Амител"
Зимние каникулы внесут коррективы в деятельность организаций и учреждений

Фото: livejournal.com

Барнаульцам следует быть готовыми к тому, что в новогодние выходные изменится режим работы банков и почтовых отделений.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, подразделения Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк осуществляют работу по обслуживанию физических лиц в новогодние праздники согласно следующему графику:

  • 29 декабря — обслуживание физических лиц согласно стандартному режиму работы по понедельникам, сокращенному на один час;
  • 30 декабря — обслуживание физических лиц согласно стандартному режиму работы по субботам;
  • 31 декабря — обслуживание физических лиц согласно стандартному режиму работы по воскресеньям;
  • 1, 2, 6 и 7 января — праздничные нерабочие дни;
  • 3, 4, 5 и 8 января — обслуживание клиентов производится дежурными отделениями банка.

Региональный операционный офис "Барнаульский" Филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО) по адресу Барнаул, улица Малахова, 88в работает 5 января с 10:00 до 16:00.

А вот в отделениях почтовой связи выходными днями будут 1, 2 и 7 января, в эти дни обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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