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Все системы жизнеобеспечения Барнаула в праздничные дни должны функционировать бесперебойно — такое поручение дал глава краевой столицы Сергей Дугин.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в органах местного самоуправления, ресурсоснабжающих предприятиях и управляющих организациях назначены ответственные дежурные, определены графики работы обслуживающего персонала.
На случай возникновения ситуаций, связанных с аварийной обстановкой в городе, предусмотрены аварийные бригады, подготовлены материалы, техника, транспорт, необходимые для ликвидации.
"По данным городского комитета жилищно-коммунального хозяйства, помимо дежурства аварийных бригад в организациях, обслуживающих жилищный фонд, 3 и 6 января жители могут обратиться для проведения плановых мероприятий, предварительно подав заявку", — добавляют в мэрии.
Кроме того, с 29 декабря по 8 января ежедневно в две смены будут дежурить бригады дорожников с 30-40 единицами техники, а также до 20 грузчиков и 55 уборщиков территории. 30 декабря для подготовки города к новогодним праздникам будут работать 25 грузчиков и 92 уборщика, при подготовке к Рождеству Христову 3 и 6 января — 20 грузчиков и 68 уборщиков территорий.
"В случае сильных снегопадов и метелей МБУ "Автодорстрой" обеспечит максимальный выход рабочих и спецтехники: до 40 грузчиков, 100 дворников и до 150 единиц техники", — указывают городские власти.
За состоянием Новогоднего городка и улиц, прилегающих к площади Сахарова, будут ежедневно следить ответственные дежурные ДЭУ Городского округа.
Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий, по данным УМВД России по г. Барнаулу, в период с 19 декабря по 8 января будет задействовано около пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел, более 250 сотрудников Росгвардии, а также дружинники, представители частных охранных организаций и казачества. В режим повышенной готовности приведены силы МЧС.
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