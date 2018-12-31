Для многих россиян телевизор — один из главных атрибутов новогодней ночи. Мы собрали все самое интересное, что будут показывать 31 декабря на федеральных каналах! Отличие этого года в том, что в Алтайский край пришел второй мультиплекс цифрового вещания. Таким образом, сразу 20 каналов будут доступны в превосходном качестве.
"Первый"
На всех федеральных каналах все будет как в фильме "День сурка". Без изменений, что и в прошлые годы. Так, россиян будут радовать советские хиты "Бриллиантовая рука", "Джентльмены удачи", "Любовь и голуби", "Ирония судьбы, или С легким паром". В 23 часа начнется "Новогодняя ночь на Первом". Ведущими праздничного шоу стали Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. Для зрителей с новогодними песнями выступят Вера Брежнева, Стас Михайлов, Александр Панайотов, Алсу, Ани Лорак, Филипп Киркоров и другие. Шоу прервется в 23.55 поздравлением президента России и продолжится ровно в полночь.
"Россия 1"
Включите вторую кнопку — получите программу "Короли смеха" с номерами Сергея Дроботенко, Елены Степаненко, Евгения Петросяна, Стаса Костюшкина, Николая Баскова. Также пройдут премьеры музыкального фильма "Золушка" с Сергеем Лазаревым и программы "Новогодний парад звезд".
В полночь зрителям покажут традиционный "Новогодний голубой огонек— 2019", где выступят звезды эстрады. 31 декабря зрителей ждут картины "Карнавальная ночь", "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию".
НТВ
НТВ разнообразит унылую сетку вещания и сделает главной новогодней программой шоу "Новогодний квартирник". В гостях у Евгения Маргулиса соберутся Гарик Сукачёв, Юрий Шевчук, Сергей Галанин, Сергей Чиграков, группы "Чайф", "Крематорий", "Мельница", Женя Любич, Jukebox Trio, Louna, The Hatters, AnimalДжаZ.
Что у других каналов
Телеканал СТС весь день будет транслировать любимые зрителями программы. С раннего утра покажут несколько серий первого сезона детского проекта "Ералаш". Уже с 8.30 начнется марафон юмористического шоу "Уральские пельмени", который продлится весь день. Поклонники "Уральских пельменей" увидят новогодние выпуски шоу. В полночь всю эту вакханалию прервет поздравление Владимира Путина.
На ТНТ будет целая серия специальных выпусков юмористических шоу. В "Где логика?" новогодними гостями станут Елена Темникова с Полиной Гагариной и Егор Дружинин с Мигелем. Затем покажут две серии Comedy Woman. В новогодней "Импровизации" побывают сразу несколько звезд. Также на канале выйдут спецвыпуски "Студии союз" и "Однажды в России". Вечером же на канале начнется шоу "Comedy Club. Караоке Star".
Также по РЕН-ТВ весь день будет идти музыкальный марафон "Легенды Ретро FM", на "Домашнем" до полуночи покажут программу "Предсказания 2019", где зрителям расскажут, что их ждет в год Свиньи, а уже после боя курантов зрители смогут потанцевать под музыку 80-х, а на "Пятнице" весь день будет "Супердискотека 90-х".
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