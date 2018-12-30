Работники Минстройтранса, руководители муниципальных образований, жилищно-коммунальных организаций и предприятий Алтайского края приступили к дежурству на случай ЧП. Готовы и аварийные бригады, сообщили в Минстройтрансе
В период новогодних и рождественских праздников, с 30 декабря по 9 января, службы жизнеобеспечения региона работают в особом режиме.
"В целях обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения сформирован нормативный запас угля на котельных, который составляет 142 тысячи тонн, кроме того создан резервный запас твердого топлива. Сформирован аварийный запас материально-технических средств: 3 дизельные тепловые пушки; 6 передвижных дизель-генераторных установок; 2 передвижные котельные установки; комплект оборудования для обнаружения подземных утечек, трубная продукция, насосное оборудование, котлы. Для электроснабжения потребителей, требующих гарантированного электроснабжения, на территории края размещено 424 резервных источников электроснабжения", — уточнили в ведомстве.
Круглосуточная горячая линия по вопросам тепло-, водоснабжения жителей Алтайского края: 8-800-350-14-05.
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