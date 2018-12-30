Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступит с новогодним обращением к жителям региона 30 и 31 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.
Так, в воскресенье, 30 декабря, поздравление Томенко покажут на канале "Россия 24" в интервале между 19:50 и 20:00. В понедельник, 31 декабря, смотреть можно будет по "Россия 1" в интервале между 14:10 и 14:20, по "Катунь 24" в 23:45-23:50. Послушать можно будет на "Радио России" в интервале между 17:10 и 18:00.
Глава региона подведет итоги года и поздравит население с наступающим Новым годом. Для Томенко это будет первое новогоднее поздравление в Алтайском крае.
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