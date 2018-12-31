Новый год у россиян прочно ассоциируется не только с праздничным столом, пожеланиями счастья и подарками, но и с таким общественно-политическим явлением, как обращение главы государства.
В последние два десятилетия все мы уже привыкли видеть перед торжественным боем курантов лицо Владимира Путина.
В этом контексте любопытно вспомнить, как действующий президент впервые предстал с новогодней речью перед россиянами в качестве руководителя государства (правда, тогда с приставкой исполняющего обязанности). Было это на рубеже 1999 и 2000 годов.
Сначала к гражданам РФ обратился Борис Ельцин, который объявил о своей отставке, принес извинения и подчеркнул: "Боль каждого из вас отзывалась во мне". Затем к россиянам обратился Владимир Путин, назначенный исполняющим обязанности президента.
Вспоминаем, как это было.
Комментарии
Маленько даже чёта взгрустнул.
с новым годом
амик,вы еще макакаревича покажите и придется монитор с хлоркой мыть..
Вспоминать эту подпиндосовскую сволочь, которая черти-что устроила в стране, из-за которой ушло на тот свет нереальное количество людей, а так же эмигрировали настоящие умы... в канун хорошего праздника, амик- вы кощунствуете!
Я устал. .. Я мухожук ))