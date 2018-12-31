Фото: zamenasteklavdveri.blogspot.com
Молодой человек разбил стекло двери Финансового университета в центре Барнаула, после чего отправился в сторону главной городской елки.
О произошедшем сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "По адресу: проспект Ленина, 54 парень разбил стекло у входной двери Финансового университета, после чего ушел в сторону площади Сахарова на главную елку", — отметает автор заметки.
Также уточняется, что молодому человеку на вид 20-25 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет во все темное.
Комментарии
Неудачьник какой-то одиночно против Нас протестует .