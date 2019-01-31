Две мощные волны холода обрушатся на Алтайский край в первой декаде последнего месяца зимы — первый удар морозом регион переживет уже 1-2 февраля.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, холодать начнет в течение дня 31 января в связи с тем, что на районы края начнет оказывать влияние арктический антициклон.

В итоге в ночь на 1 февраля местами температура воздуха опустится до -36 и даже до -41 градуса. По югу края будет теплее — до -22...-27 градусов.

Днем 1 февраля в южных районах будет -19 градусов, по северу — до -33 градусов.

Дно холода придется на ночь 2 февраля, когда в регионе похолодает до -35...-40 градусов, а местами столбики термометров покажут -45 градусов. Днем в субботу бедет -25...-32 градуса.

В последующие дни, 3 и 4 февраля, на районы Алтайского края будет оказывать влияние западный циклон. В этой связи морозы немного отступят и температуры будут балансировать на уровне около -20 градусов. Также в эти дни местами ожидается небольшой снег, усиление ветра.

Однако затем в регион вновь вернутся холода. Ожидается, что в период с 5 по 9 февраля районы Алтайского края опять окажутся под влиянием арктического антициклона. В ночные часы опять вероятны 40-градусные морозы, а днем будет около -30 градусов.