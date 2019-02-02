Жители нескольких сел Алтайского края рассказали о встрече с гуляющими по степям и трассам верблюдами. Как пишет районная газета "БРИЦ", необычного путешественника увидел водитель грузовика на трассе Родино – Кулунда.

Так же животных заметили вблизи Кулунды — там по полям гуляло целое стадо.

Стоит отметить, что во многих хозяйствах Алтайского края содержатся эти животные. Зимой их отпускают на вольную – так животные лучше переносят сибирскую зиму, сами находят себе пропитание. При этом они могут уходить за сотню километров от дома, но по весне всегда возвращаются.

Другая районная газета "Дело Октября" объясняет, как одинокий верблюд оказался на трассе Родино – Кулунда. По словам Петра Калмыкова, владельца животноводческой фермы в Благовещенском районе, родился этот верблюд у них на ферме. Через некоторое время все верблюды были переданы на содержание в одно из хозяйств Кулундинского района.

Брачный период у этих животных наступает в зимние месяцы (декабрь – февраль). Стадо состоит из верблюдиц с детенышами, во главе – доминантный самец. Иногда в стаде живут и молодые половозрелые самцы, которые покидают табун в этот период из-за стычек с доминантным верблюдом. Видимо, этот верблюд отправился на поиски любимой.