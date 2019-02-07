Алтайский край остается во власти сильных холодов – в регионе продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов.
Если раньше штормовой прогноз действовал до 8 февраля, то теперь в сообщении регионального Гидрометцентра отмечается: "9 февраля сохранится аномально холодная погода, местами сильный мороз: минимальные температуры воздуха — 35 ...- 40 градусов, местами до -45 градусов".
Напомним, что с самого начала февраля на районы Алтайского края оказывает влияние арктический антициклон.
Первая волна холода пришла в регион в ночь на 1 февраля, затем "морозный удар" повторился 5 февраля. В ближайшие же дни в крае ожидается приход третьей волны аномальных холодов.
Ранее в региональном Гидрометцентре порталу Amic.ru сообщали, что понемногу морозы начнут спадать с 10 февраля, но вплоть до середины следующей недели Алтайский край все же будет находиться в зоне все того же арктического антициклона.
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