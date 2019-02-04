Почти полсотни автобусных междугородних рейсов из Барнаула отменено в связи с сильными холодами.
Так, по информации барнаульского автовокзала, на 4 февраля на маршруты не выйдут 37 автобусов, которые, в частности, должны были направиться в Новосибирск, Томск, Белокуриху, Рубцовск и по другим направлениям.
Еще восемь маршрутов уже отменили на 5 февраля. Не исключено, что их количество будет увеличено.
Оперативные справки граждане могут получить по телефону справочной службы (3852) 61-79-79.
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