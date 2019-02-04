Алтайский край вновь оказался во власти экстремальных морозов – ночью 4 февраля температура в регионе местами опускалась до -38 градусов, днем будет около -30.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, дневные температуры в крае в понедельник составят -25…-30 градусов, в южных районах -20…-25 градусов.

В южных районах также прогнозируется снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.

Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы изморозь. Днем в краевой столице -26…-28 градусов.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.