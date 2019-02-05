Период аномальных холодов продолжается в Алтайском крае – минувшей ночью температура воздуха местами опускалась до -38 градусов.
Согласно информации алтайского ЦГМС, местами в южных районах 5 февраля днем ожидается снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь.
Дневные температуры составят -24...-29 градусов, местами в южных районах -14...-19 градусов.
Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами в западных районах порывы до 12 метров.
В Барнауле без осадков, утром изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит -24...-26 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Напомним, что до 8 февраля из-за низких температур в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.
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