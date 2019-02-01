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Сразу 30 рейсов отменили перевозчики в Алтайском крае в связи с аномальными морозами в регионе 1 февраля. Как сообщает Барнаульский автовокзал, перевозчиками отменены рейсы до Горно-Алтайска, Горняка, Томска, Тюменцева, Пещерки, Новосибирска, Рубцовска, Чемала, Красноярска, Завьялова, Речкунова, Старлоалейского, Топчихи, Залесова, Малинового Озера, Петропавловского, Ключей, Усть-Калманки, Кемерова, Новокузнецка и других населенных пунктов.

Для уточнения информации гражданам необходимо обращаться в справочную автовокзала по телефону: (3852) 61-79-79.

Напомним, что в ночное время 1 и 2 февраля в Алтайском крае ожидаются 40-градусные морозы. Вторая волна сильного холода придет в регион 5 февраля.