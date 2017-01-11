Среда, 11 Январь, 12:36

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,95
€ 63,54
Brent
$ 50,5
-8°
Обь
60см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Вопрос дня



Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем?

, ИА "Амител"
Для многих людей этот праздник ничем не уступает по значимости Новому году, который мы встречаем 1 января


Новый год в нашей стране и во многих странах ближнего зарубежья празднуют дважды – 1 и 14 января. Откуда появилась традиция вновь отмечать праздник через две недели после боя курантов? О корнях старого Нового года и его традициях вспоминает ИА "Амител" .

1
Как Новый год стал "старым"?

Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января по старому, юлианскому календарю. Праздник является неофициальным, он появился в России в 1918 году после перехода на григорианский календарь. То есть он появился из-за расхождения календарей и теперь отмечается по старому и новому стилю.

В древние времена новый год начинался весной, с 1 марта, затем это было 1 сентября. В языческие времена начало года стало исчисляться с 22 марта – в день весеннего равноденствия. И затем снова 1 сентября… Этот разнобой сохранялся долгое время на Руси. И только в 1700 году царь Петр I издал указ о начале нового года 1 января (по старому стилю 14 января).

Еще в конце 19 века российский календарь отставал от Европы, которая уже жила по григорианскому календарю, на 13 суток. Чтобы разрыв сократить, в 1918 году в нашей стране тоже перешли на такой календарь. Так день 14 января оказался старым Новым годом.

2
Как принято праздновать старый Новый год?

На сегодняшний день этот праздник в нашей стране отмечают скорее символически. Это, прежде всего, возможность "допраздновать" Новый год, встретиться с теми, с кем не получилось это сделать 31 декабря, устроить дружеские посиделки, уютные чаепития, провести душевные беседы. Между тем, например, для верующих старый Новый год имеет большое значение, так как появляется возможность отпраздновать начало нового года после Рождественского поста.

В некоторых семьях есть традиция устраивать колядки в эту новогоднюю ночь. И все же большинство людей относится к этому дню как к возможности продлить очарование новогодних торжеств. Этому празднику свойственна гармония, уют и спокойствие. Проведите это время с самыми близкими и любимыми людьми, и пусть весь год будет удачным.

 

Впервые материал был опубликован: 13.01.16 в 11:47.

Читайте также в сюжете: Новый год-2016

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    13.01.2016 11:51
    obezyana

    у меня родители всегда на СНГ колядовали это ж как раз святочная неделя

    0  0
    13.01.2016 11:53
    дед

    старый календарь был правильным, зима нормально наступает на две недели позже так же как и весна, погнались советы за европой типо! просто уничтожали все что связано было с царизмом, короче "весь мир до основанья..."!

    0  0
    13.01.2016 11:57
    SashOK

    диду где твоё фирменное ХА-ХА?

    0  0
    13.01.2016 12:09
    - гость -

    Да просто недогуляли в первые 10 дней))

    0  0
    13.01.2016 12:17
    - гость -

    дед 13 января 2016 г. 11:53

    погнались советы за европой типо!

    а как-же Временное Сибирское правительство, Эстония, Латвия, Литва, УНР, Закавказская демократическая федеративная республика

    0  0
    13.01.2016 12:18
    Джазатор

    Мало кто знает, что с 1 марта 2100 года разница будет уже 14 дней, и СНГ будет наступать с 14 на 15 января, а Рождество будет отмечаться не 7, а 8 января. Старый календарь реально кривоват, погрешность, медленно, но набегает. Каждые 128 лет накапливается лишний день. Так, Рождество, первоначально совпадавшее с зимним солнцестоянием, постепенно сдвигается в сторону весны. Смеха ради, но в какой-то момент Рождество придётся отмечать вместе с 8 марта

    0  0
    13.01.2016 12:53
    Трехдюймовочка

    Европа, европа, а азиаты, однако, мудрее, свой Навруз на день весеннего солнцестояния отмечают. Самый логичный новый год. А с китайским новым годом так не понятно: баран или обезьяна уже?

    0  0
    13.01.2016 13:02
    obezyana

    не баран а коза был

    0  0
    13.01.2016 13:11
    2 3"

    китайский Новый год 2016 будет проходить под защитой Огненной Обезьяны. Начинается он в ночь с 7 на 8 февраля и празднуется целый месяц

    0  0
    13.01.2016 13:22
    Трехдюймовочка.

    2 3"13 января 2016 г. 13:11

    Припасу китайские фонарики на февраль.

    0  0
    13.01.2016 14:36
    - гость -

    дед зарегистрированный 13 января 2016 г. 11:53 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений старый календарь был правильным, зима нормально наступает на две недели позже так же как и весна,

    Куда позже то?! У нас и так зима в Сибири наступает еще календарной осенью!

    0  0
    13.01.2016 15:06
    Тора

    Празднование Нового года вообще-то напрямую связано с праздником обрезания Иисуса. Но дважды обрезания не бывает.....

    0  0
    14.01.2016 01:06
    Kertis

    Несомненно и то, что СНГ празднуется более душевно, как возможность встретить Новый Год со всеми близкими и родными. К примеру, к нам пришли все кто нам дорог и как итог - празднуем! Всем Крепкого Здоровья, что ни как не купишь в наше время!!!

    0  0
    7.01.2017 09:47
    Василий

    Интересно,ну тогда будем празновать старое,новое 9мая,день рождения,8марта и т.д.,это же полная неразбериха,или стоит разобраться для себя,скорей это лишний повод отметить горячительным.А если к примеру,сесть ждать автобус по старому расписанию и что?Скажете,ну и сравнил,а как,чтоб поняли.Если я родился 25 декабря,то родился,если Иисус родился тогда,когда овцы были на пастбище и ели травку поздней осенью,когда она самая сочная,а не поникшая и непригодна,то это так.Зачем людей вводить в заблуждение?А для того,чтоб они просто привыкали ко лжи и не обращали на это никакого внимания.А это чревато,потому,что отец лжи дьявол.аминь.

    0  0
    7.01.2017 09:53
    Василий

    Да и просто,посмотрите,кто такой дед мороз,снегурочка и сравните с х.ф.морозко,безобидный вроде.Тогда у язычников был такой обряд и увазили девственницу в лес и привызвали к ели,когда она замерзала,то якобы духи приняли жертву.А как они украшали ель,...в том числе и внутреннастями животных,не верите,ищите ответ,он есть,но,в Библии,если есть верующие не по шаблонам и клеймам,то поймёте.Всё завуалировано и для одной цели...

    0  0
    11.01.2017 11:57
    - гость -

    7.01.2017 09:53 Василий

    вася у вас европеизация головного мозга. Мороз - покровитель Руси, он защищал нас от французов в 1812 и от фашистов в годы ВОВ.

    0  0
    11.01.2017 11:59
    - гость -

    Боярский род Морозовых один из самых древних, просто так что ли имел такую фамилию.... просто глаза откройте- правда на поверхности

    0  0
    11.01.2017 12:01
    - гость -

    БезСТУЖевы, ЛЕДащевы, ЯГУжинские, Ягуповы......и тд

    0  0
    11.01.2017 12:10
    Gena

    Джазатор зарегистрированный 13 января 2016 г. 12:18 Мало кто знает, что с 1 марта 2100 года разница будет уже 14 дней...

    "Жаль только — жить в эту пору прекрасную. Уж не придется — ни мне, ни тебе" ))

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < январь 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31               
    12:23
    Эпидемию гриппа и ОРВИ в Алтайском крае ожидают к концу января 0
    12:16
    Лей по полной: барнаульцы перед Новым годом не экономили воду 2
    12:02
    Обрушившийся "Ашан" в Барнауле был спроектирован с нарушениями – экспертиза 8
    11:50
    СКР арестовал имущество Улюкаева на 564 млн рублей 6
    11:32
    Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем? 19
    11:24
    Власти Барнаула надеются на нового арендатора кинотеатра "Родина" 11
    11:13
    Россия и Китай не могут сравниться по влиянию с США – Обама 26
    11:03
    Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику 5
    10:51
    Движение на площади Сахарова в Барнауле планируют открыть к 16 января 3
    10:42
    Говори спасибо. Смотрим, как животные учат людей быть вежливыми 0
    10:33
    Столичный балет IVEX покажет барнаульцам невероятное танцевальное шоу 0
    10:26
    Мюзикл "Ла-Ла Ленд" номинировали в 11 категориях на премию BAFTA 1
    10:15
    Андрей Геттих не попал в Минстрой Алтайского края 0
    10:04
    Родные погибших в терактах в Европе обвинили Twitter в пособничестве 2
    09:49
    Масло, молоко и морепродукты подорожали больше всего в 2016 году – Росстат 3
    09:36
    Вячеслав Франк: что известно о новом первом заме сити-менеджера Барнаула? 10
    09:28
    Пенсионер из Алтайского края перечислил мошенникам 19 тысяч рублей 2
    09:14
    Свидетелей ночного наезда на пешехода разыскивает полиция в Барнауле 7
    09:09
    Кадыров о Сталине: "Будь он вечно проклят!" 46
    09:00
    Детская питьевая вода: какую воду выбрать для своего ребенка 0
    08:50
    Новые страшные картинки появятся на пачках сигарет этой весной 15
    08:33
    СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России 8
    08:16
    Пять человек погибли в ДТП с машиной скорой помощи на Сахалине 0
    08:00
    "НТЦ Галэкс" подтвердил статус интегратора продуктов "МойОфис" 0
    07:36
    Как ты нам дорог: сколько будет стоить бензин в 2017 году? 36
    07:04
    Гипермаркет "Прораб" в Барнауле подешевел до 160 млн рублей. Фото 50
    06:32
    Прощание с "Родиной": что известно о старейшем кинотеатре Барнаула? 8
    06:01
    До свидания, сказка: на площади Сахарова начали демонтажные работы. Фото 28
    05:06
    Потепление до 0 градусов ожидают в Алтайском крае 11 января 0
    01:03
    Молния МакКуин вернулся в новом трейлере мультфильма "Тачки 3" 0
    00:07
    В последний раз на сцене: "Смысловые галлюцинации" дают прощальный концерт 1
    23:04
    Полицейский в Тверской области покончил с собой в своем кабинете 0
    22:08
    Больше 86 тыс. человек посетили новогодние спектакли в Барнауле 0
    21:04
    Экс-главе Минэкономразвития РФ Улюкаеву продлили домашний арест до 15 мая 0
    20:02
    Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в оценках 0
    19:47
    Дмитрий Песков прокомментировал президентство Барака Обамы 7
    19:31
    Наркосбытчика случайно поймали в Бийске за курение на крыльце 3
    19:09
    Коротко о главном: страсти по генплану, закрытие "Родины" и планетарий
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 января
    18:48
    Мария Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Дональде Трампе 5
    18:28
    Более 13,5 тыс. туристов побывали в Белокурихе на новогодних каникулах 0
    18:04
    СКР обвинил экс-милиционера из Ангарска в убийстве 47 женщин 2
    17:46
    Первые слушания по генплану Барнаула признали несостоявшимися. Фото 20
    17:27
    Сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в ночь на старый Новый год 6
    17:14
    Когда площадь Сахарова в Барнауле откроют для движения автомобилей? 3
    17:04
    Эксперты назвали неправдоподобной версию об ошибке второго пилота Ту-154 14
    16:55
    Стоп-кадр. Гении барнаульского нейминга 22
    16:35
    ГИБДД Барнаула 12 января проверит, как родители перевозят своих детей 2
    16:25
    Сотрудник "Почты России" был пойман за кражу трех телефонов из посылок 4
    16:16
    Новый сезон легендарного "Твин Пикса" начнут показывать 21 мая 3
    16:07
    Товары с AliExpress в Россию вновь начали поставлять экспресс-доставкой 1

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.