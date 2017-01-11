Новый год в нашей стране и во многих странах ближнего зарубежья празднуют дважды – 1 и 14 января. Откуда появилась традиция вновь отмечать праздник через две недели после боя курантов? О корнях старого Нового года и его традициях вспоминает ИА "Амител" .
Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января по старому, юлианскому календарю. Праздник является неофициальным, он появился в России в 1918 году после перехода на григорианский календарь. То есть он появился из-за расхождения календарей и теперь отмечается по старому и новому стилю.
В древние времена новый год начинался весной, с 1 марта, затем это было 1 сентября. В языческие времена начало года стало исчисляться с 22 марта – в день весеннего равноденствия. И затем снова 1 сентября… Этот разнобой сохранялся долгое время на Руси. И только в 1700 году царь Петр I издал указ о начале нового года 1 января (по старому стилю 14 января).
Еще в конце 19 века российский календарь отставал от Европы, которая уже жила по григорианскому календарю, на 13 суток. Чтобы разрыв сократить, в 1918 году в нашей стране тоже перешли на такой календарь. Так день 14 января оказался старым Новым годом.
На сегодняшний день этот праздник в нашей стране отмечают скорее символически. Это, прежде всего, возможность "допраздновать" Новый год, встретиться с теми, с кем не получилось это сделать 31 декабря, устроить дружеские посиделки, уютные чаепития, провести душевные беседы. Между тем, например, для верующих старый Новый год имеет большое значение, так как появляется возможность отпраздновать начало нового года после Рождественского поста.
В некоторых семьях есть традиция устраивать колядки в эту новогоднюю ночь. И все же большинство людей относится к этому дню как к возможности продлить очарование новогодних торжеств. Этому празднику свойственна гармония, уют и спокойствие. Проведите это время с самыми близкими и любимыми людьми, и пусть весь год будет удачным.
Впервые материал был опубликован: 13.01.16 в 11:47.Читайте также в сюжете: Новый год-2016
Комментарии
у меня родители всегда на СНГ колядовали это ж как раз святочная неделя
старый календарь был правильным, зима нормально наступает на две недели позже так же как и весна, погнались советы за европой типо! просто уничтожали все что связано было с царизмом, короче "весь мир до основанья..."!
диду где твоё фирменное ХА-ХА?
Да просто недогуляли в первые 10 дней))
дед 13 января 2016 г. 11:53
погнались советы за европой типо!
а как-же Временное Сибирское правительство, Эстония, Латвия, Литва, УНР, Закавказская демократическая федеративная республика
Мало кто знает, что с 1 марта 2100 года разница будет уже 14 дней, и СНГ будет наступать с 14 на 15 января, а Рождество будет отмечаться не 7, а 8 января. Старый календарь реально кривоват, погрешность, медленно, но набегает. Каждые 128 лет накапливается лишний день. Так, Рождество, первоначально совпадавшее с зимним солнцестоянием, постепенно сдвигается в сторону весны. Смеха ради, но в какой-то момент Рождество придётся отмечать вместе с 8 марта
Европа, европа, а азиаты, однако, мудрее, свой Навруз на день весеннего солнцестояния отмечают. Самый логичный новый год. А с китайским новым годом так не понятно: баран или обезьяна уже?
не баран а коза был
китайский Новый год 2016 будет проходить под защитой Огненной Обезьяны. Начинается он в ночь с 7 на 8 февраля и празднуется целый месяц
2 3"13 января 2016 г. 13:11
Припасу китайские фонарики на февраль.
дед зарегистрированный 13 января 2016 г. 11:53 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений старый календарь был правильным, зима нормально наступает на две недели позже так же как и весна,
Куда позже то?! У нас и так зима в Сибири наступает еще календарной осенью!
Празднование Нового года вообще-то напрямую связано с праздником обрезания Иисуса. Но дважды обрезания не бывает.....
Несомненно и то, что СНГ празднуется более душевно, как возможность встретить Новый Год со всеми близкими и родными. К примеру, к нам пришли все кто нам дорог и как итог - празднуем! Всем Крепкого Здоровья, что ни как не купишь в наше время!!!
Интересно,ну тогда будем празновать старое,новое 9мая,день рождения,8марта и т.д.,это же полная неразбериха,или стоит разобраться для себя,скорей это лишний повод отметить горячительным.А если к примеру,сесть ждать автобус по старому расписанию и что?Скажете,ну и сравнил,а как,чтоб поняли.Если я родился 25 декабря,то родился,если Иисус родился тогда,когда овцы были на пастбище и ели травку поздней осенью,когда она самая сочная,а не поникшая и непригодна,то это так.Зачем людей вводить в заблуждение?А для того,чтоб они просто привыкали ко лжи и не обращали на это никакого внимания.А это чревато,потому,что отец лжи дьявол.аминь.
Да и просто,посмотрите,кто такой дед мороз,снегурочка и сравните с х.ф.морозко,безобидный вроде.Тогда у язычников был такой обряд и увазили девственницу в лес и привызвали к ели,когда она замерзала,то якобы духи приняли жертву.А как они украшали ель,...в том числе и внутреннастями животных,не верите,ищите ответ,он есть,но,в Библии,если есть верующие не по шаблонам и клеймам,то поймёте.Всё завуалировано и для одной цели...
7.01.2017 09:53 Василий
вася у вас европеизация головного мозга. Мороз - покровитель Руси, он защищал нас от французов в 1812 и от фашистов в годы ВОВ.
Боярский род Морозовых один из самых древних, просто так что ли имел такую фамилию.... просто глаза откройте- правда на поверхности
БезСТУЖевы, ЛЕДащевы, ЯГУжинские, Ягуповы......и тд
Джазатор зарегистрированный 13 января 2016 г. 12:18 Мало кто знает, что с 1 марта 2100 года разница будет уже 14 дней...
"Жаль только — жить в эту пору прекрасную. Уж не придется — ни мне, ни тебе" ))