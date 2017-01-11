Как Новый год стал "старым"?

Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января по старому, юлианскому календарю. Праздник является неофициальным, он появился в России в 1918 году после перехода на григорианский календарь. То есть он появился из-за расхождения календарей и теперь отмечается по старому и новому стилю.

В древние времена новый год начинался весной, с 1 марта, затем это было 1 сентября. В языческие времена начало года стало исчисляться с 22 марта – в день весеннего равноденствия. И затем снова 1 сентября… Этот разнобой сохранялся долгое время на Руси. И только в 1700 году царь Петр I издал указ о начале нового года 1 января (по старому стилю 14 января).

Еще в конце 19 века российский календарь отставал от Европы, которая уже жила по григорианскому календарю, на 13 суток. Чтобы разрыв сократить, в 1918 году в нашей стране тоже перешли на такой календарь. Так день 14 января оказался старым Новым годом.