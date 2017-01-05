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Что такое Святки? Традиции празднования

, ИА "Амител"
Каковы истоки праздника и как проводили святочный период люди, рассказывает ИА "Амител".


Наступают самые магические дни — святки. Что это такое и каковы их традиции, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое святки и когда они проходят?

Святки длятся двенадцать дней. Это период между Рождественским Сочельником и Крещением Господня — 19 января. Праздник существовал на Руси еще до принятия Христианства. В то время он был посвящен языческому богу плодородия Святовиту.

Славяне устраивали пиршества, колядование, хождение ряженных. После принятия Христианства многие святочные атрибуты были сохранены.

2
Как отмечают святки?
Начинались святочные дни с зажигания большого костра, посвященного божеству восточных славян Коляде. Вечером наряженная и переодетая молодежь шла на улицу ''колядовать''. Парни надевали маски зверей. С собой брали Вифлеемскую звезду, сделанную из бумаги и прикрепленную к лучине. Становясь под окнами или заходя на порог, колядники окликали хозяев. А после пели им обрядовые песни, желали благополучия и добра. За это хозяева дома дарили им сладости, выпечку, деньги. Если колядников не одаривали, то считалось, что в таком доме весь год не будет прибытка. В адрес хозяев высказывались угрозы и проклятья.
3
Что магического происходит в святочные дни?
Несмотря на то, что христианство негативно относится к магическим обрядам, Святки насыщены ими. В это время начинает расти продолжительность светового дня, заканчивается старый и начинается новый год, рождается Спаситель. Поверяя гласят, что все эти пограничные моменты приводят на землю с того света души умерших, начинается разгул нечистой силы. И люди могут заглянуть в свое будущее.
4
Какие у святочных дней имеются традиции?

Также люди в эти дни помогали старым и бедным, раздавали сладости детям, посещали церковь. Работать в святочные дни запрещалось.

Считалось, что до церковного нового года — 14 января — нельзя выметать мусор из дома. После его собирали и сжигали во дворе, избавляясь таким образом от проблем и ссор. Также во второй половине праздника люди освящали свое жилище.

Завершался святочный период традиционным купанием в проруби на Крещение. Также интересен обряд ''изгнания Святок'', встречающийся в некоторых областях России, Украины и Белоруссии. Во время него сжигался мусор, солома или сено.

 

 


 

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    Автор:
    Дмитрий Инюшин Старший редактор службы новостей ИА «Амител»

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