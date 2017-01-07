Пожалуй, россиян радует не столько приближение Нового года, сколько возможность как следует отдохнуть на январских каникулах. Планируйте длительные выходные уже сегодня. Главное – не забыть, когда мы выходим на работу.
Когда мы выходим на работу в январе 2017-го?
Первая рабочая неделя нового года начинается 9 января.
Это сколько дней мы всего отдыхаем?
Всего россияне отдыхают девять дней. Дело в том, что 31 декабря в 2016 году выпадает на субботу. А значит, что в этот день мы будем отдыхать. Отдых в канун Нового года отменяется у тех, у кого шестидневная рабочая неделя, а также кто в этот день дежурит. Работать будут магазины, салоны красоты, таксисты и многие другие.
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Материал впервые опубликован 9 ноября 2016 года
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Комментарии
А ничего что процентов 70-80% россиян работают в первой декаде января? Отдыхают только чиновники да учителя.
я, например, только после того, как уволился из милиции, стал отдыхать на новый год, как 20-30% россиян