Чем может быть опасна охота на сурка?

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С 1 июля 2017 года разрешена охота на сурка. Жир этого животного очень ценится, однако сурок является переносчиком опасной болезни — чумы. Очень важно при охоте соблюдать правила гигиены. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Это животное — переносчик опасной бубонной чумы. Также болезнь переносят песчанки, суслики, пищухи, обыкновенная полевка, эктопаразиты животных и человека (блохи, иксодовые и гамазовые клещи).
Чума — природно-очаговая инфекция, которой болеют люди и животные. Переносчиками возбудителя (грамотрицательная неподвижная факультативно-анаэробная бактерия Y. pestis рода Yersinia семейства Enterobacteriaceae) являются блохи, паразитирующие на грызунах и других животных.
Заразиться можно и от больного животного, и от больного человека.
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На территории Алтайского края очагов возникновения нет. Но для Республики Алтай эта проблема очень актуальна. Особенно много природных очагов выявлено в Кош-Агачском районе, сообщили в минприроды.
Однако все равно необходимо соблюдать меры предосторожности и правила личной гигиены.
- При контакте с больными с первичной или вторичной легочной формой чумы (при снятии шкурок сурков и рубке мяса).
- При употреблении в пищу инфицированного мяса;
- Через кровь, выделения больного человека, зараженных животных.
- При укусе блохами, заразившимися на больных грызунах, животных или человеке.
- Кстати, заразиться можно, даже если вы не охотились на опасной территории. Например, ухаживали за больным или были на его похоронах.
Время от момента заражения человека до появления первых признаков заболевания составляет от нескольких часов до шести дней.
Это острое заболевание, которое начинается с подъема температуры тела до 39 градусов и выше. Человек ощущает слабость, сильный озноб, головную и мышечную боль, появляется кашель с кровью. Кожные покровы лица и склеры глаз гиперемированы. Возможен бред и нарушение сознания.
При появлении указанных признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу!
Бубонную и кожную формы заболевания можно вылечить, легочную — намного сложнее.
В минприроды призвали охотников соблюдать меры безопасности и правила личной гигиены.
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