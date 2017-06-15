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Чем может быть опасна охота на сурка?

, ИА "Амител"
Сезон охоты на этого грызуна начнется в Алтайском крае 1 июля

Фото: metrouk2.files.wordpress.com


С 1 июля 2017 года разрешена охота на сурка. Жир этого животного очень ценится, однако сурок является переносчиком опасной болезни — чумы. Очень важно при охоте соблюдать правила гигиены. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

1
Чем опасен сурок?

Это животное — переносчик опасной бубонной чумы. Также болезнь переносят песчанки, суслики, пищухи, обыкновенная полевка, эктопаразиты животных и человека (блохи, иксодовые и гамазовые клещи).

Чума — природно-очаговая инфекция, которой болеют люди и животные. Переносчиками возбудителя (грамотрицательная неподвижная факультативно-анаэробная бактерия Y. pestis рода Yersinia семейства Enterobacteriaceae) являются блохи, паразитирующие на грызунах и других животных.

Заразиться можно и от больного животного, и от больного человека.

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2
Опасна ли охота на территории Алтайского края?

На территории Алтайского края очагов возникновения нет. Но для Республики Алтай эта проблема очень актуальна. Особенно много природных очагов выявлено в Кош-Агачском районе, сообщили в минприроды.

Однако все равно необходимо соблюдать меры предосторожности и правила личной гигиены.

3
Как можно заразиться чумой?
  • При контакте с больными с первичной или вторичной легочной формой чумы (при снятии шкурок сурков и рубке мяса).
  • При употреблении в пищу инфицированного мяса;
  • Через кровь, выделения больного человека, зараженных животных.
  • При укусе блохами, заразившимися на больных грызунах, животных или человеке.
  • Кстати, заразиться можно, даже если вы не охотились на опасной территории. Например, ухаживали за больным или были на его похоронах.
4
Каковы симптомы заражения?

Время от момента заражения человека до появления первых признаков заболевания составляет от нескольких часов до шести дней.

Это острое заболевание, которое начинается с подъема температуры тела до 39 градусов и выше. Человек ощущает слабость, сильный озноб, головную и мышечную боль, появляется кашель с кровью. Кожные покровы лица и склеры глаз гиперемированы. Возможен бред и нарушение сознания.

При появлении указанных признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу!

Бубонную и кожную формы заболевания можно вылечить, легочную — намного сложнее.

В минприроды призвали охотников соблюдать меры безопасности и правила личной гигиены.

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