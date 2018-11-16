Когда в 2018 году начнется Рождественский пост

История Рождественского поста

В исторических источниках Рождественский пост упоминается с IV века. Изначально пост длился семь дней, но в 1166 году по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга он стал длиться 40 дней.

В свою очередь, Армянская апостольская церковь до сих пор держит пост в течение семи дней — с 30 декабря по 5 января.