Когда в 2018 году начнется Рождественский пост

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
В конце ноября 2018 года начнется Рождественский пост. Это последний многодневный пост в текущем году. Рассказываем вам, чем можно и нельзя питаться в этот период и какие правила нужно соблюдать постящимся.
В исторических источниках Рождественский пост упоминается с IV века. Изначально пост длился семь дней, но в 1166 году по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга он стал длиться 40 дней.
В свою очередь, Армянская апостольская церковь до сих пор держит пост в течение семи дней — с 30 декабря по 5 января.
Во все дни поста исключаются мясные, молочные продукты и яйца. По некоторым дням исключаются рыба и растительное масло.
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Понедельник, среда, пятница Рождественского поста — запрещается употребление любой пищи животного происхождения, в том числе мяса, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов. Также в эти дни нельзя употреблять растительное масло и вино, горячие напитки, включая кофе и компоты. Разрешается кушать только пищу растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке, невареную пищу, хлеб, свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты;
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Вторник и четверг — разрешена горячая растительная пища с растительным маслом;
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Суббота и воскресенье — разрешена горячая растительная пища с растительным маслом, рыба и вино;
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21 ноября, в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы разрешена горячая растительная пища с растительным маслом, рыба и вино.
С 20 декабря по 23 декабря, в период предпразднства Рождества Христова, следует соблюдать следующую диету:
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Понедельник, среда, пятница — следует соблюдать сухоядение;
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Вторник, четверг, суббота и воскресенье — можно есть горячую пищу с растительным маслом;
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24 декабря, в Рождественский сочельник можно употреблять горячую пищу с растительным маслом. Помимо этого по обычаю едят сочиво — сладкую кашу из пшеничной, рисовой или другой крупы, обычно только после вечерни.
Для того, чтобы было проще держать пост и выдержать пищевые ограничения, можно следовать следующим советам:
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В начале поста можно дать себе некоторое послабление, чтобы организм привык к новому рациону;
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Можно увеличить количество порций за один прием пищи;
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Можно не только увеличить порции еды, но и частоту приема пищи;
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Еще один способ пережить пост — устраивать перекусы фруктами или овощами;
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Пейте побольше воды, это поможет оставаться энергичным. Часто обезвоживание может быть причиной чувства усталости и голода.
Комментарии
Интересно, оскорбленные верующие которые доносы пачками писали, будут пастится?
Думаю, все движется к отмене НГ и каникул.