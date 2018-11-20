Чуть больше месяца остается до Нового года 2019. На смену Желтой Собаке придет Желтая Земляная Свинья. Рассказываем вам, в каких нарядах лучше встречать 2019 год, чтобы они пришлись по нраву Желтой Свинье.
Конечно же, Свинья оценит наряды желтого цвета. Также подойдут для встречи Нового года все оттенки песочного, лимонного, оранжевого, бежевого и горчичного цветов. Отличной альтернативой желтому цвету станет золотой. Так как мы встречаем год Земляной Свиньи, по душе хозяйке наступающего года будет коричневый и другие цвета земли.
Кто-то считает, что можно использовать цвета травы, воды, неба и так далее. Все это есть на земле, а значит, не противоречит хозяйке 2019 года.
Хозяйка года Свинья благоволит к тому, чтобы ее год отмечали с размахом, не скупясь ни на развлечения, ни на угощения. Поэтому скромные деловые наряды в новогоднюю ночь лучше оставить в шкафу. Хорошо, если наряд будет праздничным, ярким и удобным.
Считается, что Свинья — транжирка и часто переплачивает за бренд. Но также свинья — себялюбивое животное, поэтому наряд не обязательно должен быть дорогим, но обязательно должен привлекать внимание. Короткие юбки, изобилие пайеток и блестящих тканей — в Новый год 2019 все это позволительно. Идеальным вариантом для девушек станут стильные платья из шелка. Для дам с пышными формами подойдут свободные и летающие наряды, которые придадут им воздушность и легкость.
Для мужчин, как и для женщин, предпочтительны будут желтые, песочные и коричневые тона. Конечно, мало какой мужчина захочет надевать желтый костюм. Но они могут дополнить свой наряд коричневым или желтым аксессуаром: бабочкой, галстуком, ремнем и так далее.
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Комментарии
Мне (социофобу) глубоко фиалетовы советы данные
как всегда дома, в старых шортах с дулькой на голове на диване с кучей салатов и ящиком шампусика у телика
Хряк любит желуди, так что женщинам не стоит заморачиваться на новый год с готовкой.
А одеть можно 10 бюзгалтеров, ну чтоб на свинку походить лучше.
бюзиков не имеем а желуди по чем нынче?
В чем... ? В грязи!