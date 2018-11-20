Какие наряды выбрать для встречи 2019 года?

Хозяйка года Свинья благоволит к тому, чтобы ее год отмечали с размахом, не скупясь ни на развлечения, ни на угощения. Поэтому скромные деловые наряды в новогоднюю ночь лучше оставить в шкафу. Хорошо, если наряд будет праздничным, ярким и удобным.

Считается, что Свинья — транжирка и часто переплачивает за бренд. Но также свинья — себялюбивое животное, поэтому наряд не обязательно должен быть дорогим, но обязательно должен привлекать внимание. Короткие юбки, изобилие пайеток и блестящих тканей — в Новый год 2019 все это позволительно. Идеальным вариантом для девушек станут стильные платья из шелка. Для дам с пышными формами подойдут свободные и летающие наряды, которые придадут им воздушность и легкость.

Для мужчин, как и для женщин, предпочтительны будут желтые, песочные и коричневые тона. Конечно, мало какой мужчина захочет надевать желтый костюм. Но они могут дополнить свой наряд коричневым или желтым аксессуаром: бабочкой, галстуком, ремнем и так далее.