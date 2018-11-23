Фото: pixabay.com

Чуть больше месяца остается до одного из самых долгожданных праздников — Нового года. Рассказываем, сколько дней мы будем отдыхать на новогодние праздники и когда в 2019 году выходить на работу.

Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря и продлятся до 8 января. Перед праздниками россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. То есть в субботу, 29 декабря, придется поработать. 29 декабря будет сокращенный рабочий день.

Зато 30 и 31 декабря будут полноценными выходными днями с последующими январскими каникулами.

На работу в 2019 году все выйдут в среду, 9 января. Но есть повод порадоваться, после длинных каникул рабочая неделя продлится всего три дня.

Итак, в декабре 2018 — январе 2019 жители страны отдыхают следующим образом:

29 декабря, суббота — сокращенный рабочий день;

30 декабря, воскресенье — выходной день;

31 декабря, понедельник — выходной день (его россияне отработают 29 декабря);

1 января, вторник — выходной день;

2 января, среда — выходной день;

3 января, четверг — выходной день;

4 января, пятница — выходной день;

5 января, суббота — выходной день;

6 января, воскресенье — выходной день;

7 января, понедельник — Рождество, выходной день;

8 января, вторник — выходной день;

9 января, среда — рабочий день.

Согласно производственному календарю России, в декабре 2018 года в стране 21 рабочий и 10 выходных дней. В январе 2019 года 17 рабочих и 14 выходных дней.