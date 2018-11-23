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Чуть больше месяца остается до одного из самых долгожданных праздников — Нового года. Рассказываем, сколько дней мы будем отдыхать на новогодние праздники и когда в 2019 году выходить на работу.
Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря и продлятся до 8 января. Перед праздниками россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. То есть в субботу, 29 декабря, придется поработать. 29 декабря будет сокращенный рабочий день.
Зато 30 и 31 декабря будут полноценными выходными днями с последующими январскими каникулами.
На работу в 2019 году все выйдут в среду, 9 января. Но есть повод порадоваться, после длинных каникул рабочая неделя продлится всего три дня.
Итак, в декабре 2018 — январе 2019 жители страны отдыхают следующим образом:
- 29 декабря, суббота — сокращенный рабочий день;
- 30 декабря, воскресенье — выходной день;
- 31 декабря, понедельник — выходной день (его россияне отработают 29 декабря);
- 1 января, вторник — выходной день;
- 2 января, среда — выходной день;
- 3 января, четверг — выходной день;
- 4 января, пятница — выходной день;
- 5 января, суббота — выходной день;
- 6 января, воскресенье — выходной день;
- 7 января, понедельник — Рождество, выходной день;
- 8 января, вторник — выходной день;
- 9 января, среда — рабочий день.
Согласно производственному календарю России, в декабре 2018 года в стране 21 рабочий и 10 выходных дней. В январе 2019 года 17 рабочих и 14 выходных дней.Читайте также в сюжете: Новый год - 2019
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