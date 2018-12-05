Если на Новый год вы не планируете ставить в доме живую елочку, вы всегда можете смастерить новогоднюю красавицу из подручных средств. Публикуем пять идей, как сделать елку в домашних условиях из подручных средств.
Елка из старой книги
Берем старую ненужную книгу. Отделите обложку от страниц. Разрежьте страницы пополам по диагонали. Установите разрезанные страницы на подставку с помощью клея, для этого можно использовать разрезанную ветку дерева.
Елка из подарочной бумаги
Для этой модели елочки вам понадобится подарочная бумага. Сложите бумагу пополам и сделайте длинную трубу. Сделайте разрезы вдоль бумаги, при это не дорезая до конца, оставьте около сантиметра в конце. Соорудите конус из другой бумаги и оберните его слоями из уже вырезанных фигур.
Елка из ветвей
Для того, чтобы соорудить елку из веток любого дерева, возьмите ветку побольше (она будет стволом) и веточки поменьше. Прикрепите ветки поменьше перпендикулярно ветке побольше с помощью ленточек. Секретом здесь являются хорошие рождественские украшения для елочки. На эти веточки можно повесить елочные игрушки и даже гирлянды.
Новогодняя елка из пробок
Ценители винных напитков оценят такую елку по достоинству. Правда, для такой модели потребуется много винных пробок. Просто соедините их между собой с помощью клея и установите елочку на подставку. Вместо звезды на конце елки можно соорудить бант из ленты.
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Елка из ниток
Сделайте конус из листа ватмана или картона. Основание из бумаги плотно заверните пленкой или полиэтиленовым пакетом. Можно обойтись без пленки, но потом снять поделку с каркаса будет сложнее. Покройте нитки слоем клея ПВА. После этого вперемешку накрутите вокруг основания смазанную клеем нитку. Установите елочку на просушку и после этого удалите бумажный конус.
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