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До Нового года остается чуть больше недели. Предпраздничная суета уже охватила не только всех россиян, но и весь мир. В России существует множество новогодних традиций, таких как наряжать елку всей семьей, слушать ежегодную речь президента и загадывать желание на листочке, а потом сжигать его. Но новогодние обычаи существуют в каждой стране, и мы собрали для вас самые необычные из них.
У жителей Аргентины есть много необычных новогодних традиций и примет. Так, по давней традиции, все офисные работники в Аргентине в последний рабочий день уходящего года выбрасывают из окон старые календари, ненужные документы, бланки. Уже к обеду в этот день все тротуары и дороги покрываются толстым слоем бумаги.
Также аргентинцы считают, что если пройтись вокруг дома с чемоданом, то в следующем году вас будет ждать много путешествий.
Традиция выбрасывать что-нибудь из окон перед Новым годом существует и в Италии. Только итальянцы пошли дальше — они выбрасывают из дома одежду, мебель и даже сантехнику. Правда, эта традиция практически отмирает.
Но вот другая итальянская новогодняя традиция пользуется огромной популярностью у жителей этой страны. Перед Рождеством и Новым годом все носят красную одежду. А все потому, что местный Дед Мороз — Боббо Натале — обожает красный цвет.
Главной новогодней традицией Шотландии считаются правильные проводы Старого и встреча Нового года.
За 10 минут до наступления Нового года хозяин дома открывает заднюю дверь. А во время боя курантов задняя дверь закрывается и открываются парадные двери. Считается, что через черный ход уходит старый год, а новый — заходит через парадные. Если в доме всего одна дверь, то открывают только ее. Люди считают, что года сами разберутся, кому и куда следует уйти или прийти.
Еще одной интересной традицией этой страны считается традиция "первой ноги". Считается, что если первым в новом году в дом зайдет молодой мужчина-брюнет, то в этом году семью будет ждать удача и счастье.
Одним из главных атрибутов Нового года в Болгарии считаются кизиловые палочки. Утром 1 января дети должны подойти ко взрослым и поздравить их, ударяя палочками друг о друга.
Непосредственно в полночь, под бой курантов, болгары на несколько минут выключают в своих домах свет. В темноте собравшиеся целуют друг друга: поцелуи заменяют болгарам тосты. А если вы чихнете в самый неподходящий момент, не стесняйтесь: хозяева дома будут только рады, так как это принесет удачу семье.
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