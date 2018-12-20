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Метание посуды и новые имена: какие новогодние традиции существуют в мире

, ИА "Амител" , Олеся Пастухова
В Аргентине принято выбрасывать из окон ненужные бумаги, а в Дании люди буквально впрыгивают в Новый год

Фото6 sxodim.com


До Нового года остается чуть больше недели. Предпраздничная суета уже охватила не только всех россиян, но и весь мир. В России существует множество новогодних традиций, таких как наряжать елку всей семьей, слушать ежегодную речь президента и загадывать желание на листочке, а потом сжигать его. Но новогодние обычаи существуют в каждой стране, и мы собрали для вас самые необычные из них.

1
Аргентина

У жителей Аргентины есть много необычных новогодних традиций и примет. Так, по давней традиции, все офисные работники в Аргентине в последний рабочий день уходящего года выбрасывают из окон старые календари, ненужные документы, бланки. Уже к обеду в этот день все тротуары и дороги покрываются толстым слоем бумаги.

Также аргентинцы считают, что если пройтись вокруг дома с чемоданом, то в следующем году вас будет ждать много путешествий.

2
Италия

Традиция выбрасывать что-нибудь из окон перед Новым годом существует и в Италии. Только итальянцы пошли дальше — они выбрасывают из дома одежду, мебель и даже сантехнику. Правда, эта традиция практически отмирает.

Но вот другая итальянская новогодняя традиция пользуется огромной популярностью у жителей этой страны. Перед Рождеством и Новым годом все носят красную одежду. А все потому, что местный Дед Мороз — Боббо Натале — обожает красный цвет.

3
Япония
В Японии Новый год проходит под 108 ударов колоколов буддийских храмов. Согласно религии, в человеке заключено шесть пороков: легкомыслие, глупость, жадность, злость, зависть и нерешительность. Каждый из этих пороков имеет 18 оттенков. А удар колокола освобождает японца от одной из этих напастей. После последнего удара колокола японцы ложатся спать, чтобы встретить первый рассвет в новом году. Считается, что именно на рассвете на корабле приплывают семеро богов счастья.
4
Италия
Празднование Нового года в Италии невозможно представить без одной оригинальной традиции. Под бой часов итальянцы должны успеть съесть 12 виноградин, каждая из которых символизирует успешный месяц наступающего года. Но задача усложняется тем, что нужно успеть выплюнуть виноградные косточки.
5
Шотландия

Главной новогодней традицией Шотландии считаются правильные проводы Старого и встреча Нового года.

За 10 минут до наступления Нового года хозяин дома открывает заднюю дверь. А во время боя курантов задняя дверь закрывается и открываются парадные двери. Считается, что через черный ход уходит старый год, а новый — заходит через парадные. Если в доме всего одна дверь, то открывают только ее. Люди считают, что года сами разберутся, кому и куда следует уйти или прийти.

Еще одной интересной традицией этой страны считается традиция "первой ноги". Считается, что если первым в новом году в дом зайдет молодой мужчина-брюнет, то в этом году семью будет ждать удача и счастье.

6
Дания
А вот в Дании есть традиция "впрыгивать" в Новый год. Датчане встают на стул и впрыгивают в январь наступающего года. Считается, что таким способом отгоняются злые духи. Также это должно принести человеку удачу. Ещё жители Дании бросают в двери друзей или соседей разбитую посуду. Самым счастливым в наступающем году будет тот, на чьем пороге окажется больше всего разбитых тарелок, чашек и стаканов.
7
Куба
Перед Новым годом кубинцы наполняют бокалы водой, а когда часы бьют двенадцать, они выплескивают ее через открытые окна на улицу. Это означает, что старый новый год счастливо закончился и кубинцы желают друг другу, чтобы и новый был таким же ясным и чистым, как вода.
8
Микронезия
Главная задача каждого жителя одного из островов Микронезии на Новый год заключается в том, чтобы придумать себе новое имя. Это делается для того, чтобы сбить с толку нечистую силу. Первого января члены семьи сообщают друг другу свои новые имена, при этом как можно тише, кто-то из родственников даже колотит в бубен, чтобы злой дух не мог подслушать их.
9
Греция
Одна из греческих новогодних традиций заключается в том, чтобы разбить во дворе своего дома плод граната. Делать это должен хозяин дома. Если гранатовые зернышки рассыпались по двору, то его семью в наступающем году ожидает счастливая жизнь.
10
Болгария

Одним из главных атрибутов Нового года в Болгарии считаются кизиловые палочки. Утром 1 января дети должны подойти ко взрослым и поздравить их, ударяя палочками друг о друга.

Непосредственно в полночь, под бой курантов, болгары на несколько минут выключают в своих домах свет. В темноте собравшиеся целуют друг друга: поцелуи заменяют болгарам тосты. А если вы чихнете в самый неподходящий момент, не стесняйтесь: хозяева дома будут только рады, так как это принесет удачу семье.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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