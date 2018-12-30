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Новый год для большинства россиян — это праздник, который принято отмечать в кругу семьи и друзей. С новогодней ночью у жителей страны связано множество традиций, и одна из таких — новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина в этом году останется традиционным.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока надеемся, что обращение будет традиционное", — цитирует представителя президента "Российская газета".
Новогоднюю речь президента будут транслировать большинство российских телеканалов. В 23:55 барнаульцы смогут посмотреть поздравление Владимира Путина на следующих каналах: "Первый канал", "Россия 1", "НТВ", "Культура", "ТВ Центр — Сибирь", "РЕН ТВ", "СТС", "Домашний", "ТНТ", "ТНТ 4", "Канал Disney", "Че", "Ю", "Пятый канал", "Пятница".
В 23:50 речь главы государства начнут показывать телеканалы "ТВ-3" и "Звезда"
Если вы пропустили новогоднее поздравление Владимира Путина, то в 00:55 его будет транслировать телеканал "Карусель", а в 03:55 — телеканалы "Матч!", "ОТР", "Спас ТВ".
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