Что нужно делать на Старый Новый год?

На Старый Новый год нужно обязательно устроить праздничный ужин. На столе должно быть как можно больше блюд.

Вечером 13 января принято щедровать. После праздничного ужина девочки и незамужние девушки ходят по домам и поют щедровки (щедровальные песни).

Считается, что 13 и 14 января нужно гадать на любовь.