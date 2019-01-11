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Через две недели после привычных широких празднований Нового года в России отмечают Старый Новый год. Рассказываем, что можно и что нельзя делать в этот день.
На Старый Новый год нужно обязательно устроить праздничный ужин. На столе должно быть как можно больше блюд.
Вечером 13 января принято щедровать. После праздничного ужина девочки и незамужние девушки ходят по домам и поют щедровки (щедровальные песни).
Считается, что 13 и 14 января нужно гадать на любовь.
Старый Новый год нельзя встречать в старой или грязной одежде, ведь говорится "как Новый год встретишь, так его и проведешь".
Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться. Нужно встретить Старый Новый год в чистоте и без плохих помыслов, иначе вся отрицательная энергия вернется человеку.
Также на Старый Новый год нельзя давать деньги в долг. С деньгами можно отдать все благополучие своего дома.
По давней традиции в этот день лучше не произносить слово тринадцать, так как это может навлечь беду.
А утром 14 января категорически запрещается пускать на порог женщину, так как первым в дом должен войти мужчина.
Приметы этого праздника были связаны как с погодой, так и с новогодним столом.
Если приготовленная праздничная каша получается пышной, красивой и вкусной, значит, ждать надо хорошего года.
Если в ночь ветер будет дуть с юга, то будущий год будет благополучным и теплым, если же с запада — ждать надо изобилия молока, а также рыбы, ну а если с востока, то в году будет хороший урожай фруктов.
Если в дом зайдет первым человек из многодетной семьи, жизнь будет в сытости и достатке.
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