"Ъ": в России могут ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения
Предполагается, что регионы, перешедшие на дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования
02 ноября 2023, 17:35, ИА Амител
В правительстве рассматривают возможность введения дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потреблении. Об этом "Ъ" рассказали источники, которые знакомы с ходом обсуждений изменений.
Предполагается, что регионы, перешедшие на дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования. Формулу для этого разработали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
В самом ведомстве считают, что такой подход позволит "снизить перекрестное субсидирование" и эффективнее бороться с серым майнингом.
Один из собеседников также отметил, что сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса бесконечно невозможно. По этой причине выходом в этом случае будет стимулирование регионов реально снижать перекрестное субсидирование через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии.
18:22:09 02-11-2023
Статья я так понимаю для специалистов, кто-нибудь знает что такое перекрестное субсидирование и как оно отразиться на потребителей.
21:08:13 02-11-2023
Гость (18:22:09 02-11-2023) Статья я так понимаю для специалистов, кто-нибудь знает что ... Физлицам тариф повысят, юрлицам понизят
20:07:16 02-11-2023
Цена на все должна определятся от себестоимости, а не от "потолочной хотелки". Россия пока богата всеми видами энергоресурсов.
20:16:08 02-11-2023
Дифференциации - теперь повышение тарифов правительство Мишустина будет называть новым словом?
03:30:36 03-11-2023
"...дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования"-а для тупых можно разъяснить?
07:32:07 03-11-2023
повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии ---- осталось узнать каким. 200 кВт в месяц не много?. Никакого майнинга, чайник, микроволновка, плита, стиралка, посудомойка. Ну еще комп с телевизором и свет, это копейки
12:14:47 03-11-2023
То бишь граждане работающие на барин, будут платить больше чем барин? Все логично. Государству нужно помогать людям с деньгами.