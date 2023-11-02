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"Ъ": в России могут ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения

Предполагается, что регионы, перешедшие на дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования

02 ноября 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В правительстве рассматривают возможность введения дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потреблении. Об этом "Ъ" рассказали источники, которые знакомы с ходом обсуждений изменений.

Предполагается, что регионы, перешедшие на дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования. Формулу для этого разработали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В самом ведомстве считают, что такой подход позволит "снизить перекрестное субсидирование" и эффективнее бороться с серым майнингом.

Один из собеседников также отметил, что сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса бесконечно невозможно. По этой причине выходом в этом случае будет стимулирование регионов реально снижать перекрестное субсидирование через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии.

Экономика тарифы

Комментарии 7

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Гость

18:22:09 02-11-2023

Статья я так понимаю для специалистов, кто-нибудь знает что такое перекрестное субсидирование и как оно отразиться на потребителей.

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Гость

21:08:13 02-11-2023

Гость (18:22:09 02-11-2023) Статья я так понимаю для специалистов, кто-нибудь знает что ... Физлицам тариф повысят, юрлицам понизят

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Гость

20:07:16 02-11-2023

Цена на все должна определятся от себестоимости, а не от "потолочной хотелки". Россия пока богата всеми видами энергоресурсов.

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Гость

20:16:08 02-11-2023

Дифференциации - теперь повышение тарифов правительство Мишустина будет называть новым словом?

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Гога

03:30:36 03-11-2023

"...дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования"-а для тупых можно разъяснить?

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Гость

07:32:07 03-11-2023

повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии ---- осталось узнать каким. 200 кВт в месяц не много?. Никакого майнинга, чайник, микроволновка, плита, стиралка, посудомойка. Ну еще комп с телевизором и свет, это копейки

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гость

12:14:47 03-11-2023

То бишь граждане работающие на барин, будут платить больше чем барин? Все логично. Государству нужно помогать людям с деньгами.

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