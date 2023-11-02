"Ъ": в России могут ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения

Предполагается, что регионы, перешедшие на дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования

02 ноября 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В правительстве рассматривают возможность введения дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потреблении. Об этом "Ъ" рассказали источники, которые знакомы с ходом обсуждений изменений.

Предполагается, что регионы, перешедшие на дифференцированные тарифы для жителей, смогут увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования. Формулу для этого разработали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В самом ведомстве считают, что такой подход позволит "снизить перекрестное субсидирование" и эффективнее бороться с серым майнингом.

Один из собеседников также отметил, что сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса бесконечно невозможно. По этой причине выходом в этом случае будет стимулирование регионов реально снижать перекрестное субсидирование через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии.