В пригороде Барнаула восстанавливают электричество

Ранним утром 8 декабря в Бельмесево и Сибирской Долине произошло аварийное отключение света

08 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В барнаульских поселках Бельмесево и Сибирская Долина восстанавливают подачу электроэнергии после аварийного отключения.

Как ранее сообщали в соцсетях, ранним утром 8 декабря люди остались без света и тепла из-за замыкания на электросети у кафе "Арт" на Змеиногорском тракте.

"У части жителей посёлка Бельмесево и микрорайона Сибирская Долина произошло аварийное отключение электроэнергии. В настоящее время персоналом филиала "Пригородные РЭС" ведутся восстановленные работы", – рассказали в администрации Центрального района Барнаула.

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