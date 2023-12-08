В пригороде Барнаула восстанавливают электричество
Ранним утром 8 декабря в Бельмесево и Сибирской Долине произошло аварийное отключение света
08 декабря 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
В барнаульских поселках Бельмесево и Сибирская Долина восстанавливают подачу электроэнергии после аварийного отключения.
Как ранее сообщали в соцсетях, ранним утром 8 декабря люди остались без света и тепла из-за замыкания на электросети у кафе "Арт" на Змеиногорском тракте.
"У части жителей посёлка Бельмесево и микрорайона Сибирская Долина произошло аварийное отключение электроэнергии. В настоящее время персоналом филиала "Пригородные РЭС" ведутся восстановленные работы", – рассказали в администрации Центрального района Барнаула.
Телефоны диспетчерских служб:
- 63-08-25 – администрация района;
- 31-79-40 – пригородные районные электросети.
12:43:32 08-12-2023
Уже 9 часов без света и отопления. Энергетики ау, вы как к зиме готовились? Друг другу сейчас рапортуете что все под контролем. 9 часооооов, за окном -29