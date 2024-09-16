Барнаульцы назвали идеальный возраст для рождения ребенка

Жители города убеждены, что заводить детей стоит только при наличии своей квартиры, машины и стабильного дохода

16 сентября 2024, 10:36, ИА Амител

Сейчас в России демографический кризис. Правительство разрабатывает новые методы мотивировать женщин рожать как можно раньше.

На фоне этих разговоров мы спросили у барнаульцев, какой возраст, по их мнению, идеален для рождения ребенка и почему многие семьи не торопятся заводить детей.

Так, большинство опрошенных заявили, что лучше всего рожать не раньше 25 лет, а кто-то даже сказал, что делать это надо после 30.

Из основных причин не спешить с этим вопросом горожане назвали необходимость встать на ноги: иметь работу, стабильный доход, купить жилье и машину, а также сформироваться как личность.

"Ребенок – это не просто взял и родил. Его же надо дальше воспитывать, содержать", – отметил один из респондентов.

Ранее молодые родители оценили призыв депутатов "рожать, рожать и рожать".