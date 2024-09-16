Барнаульцы назвали идеальный возраст для рождения ребенка
Жители города убеждены, что заводить детей стоит только при наличии своей квартиры, машины и стабильного дохода
16 сентября 2024, 10:36, ИА Амител
Сейчас в России демографический кризис. Правительство разрабатывает новые методы мотивировать женщин рожать как можно раньше.
На фоне этих разговоров мы спросили у барнаульцев, какой возраст, по их мнению, идеален для рождения ребенка и почему многие семьи не торопятся заводить детей.
Так, большинство опрошенных заявили, что лучше всего рожать не раньше 25 лет, а кто-то даже сказал, что делать это надо после 30.
Из основных причин не спешить с этим вопросом горожане назвали необходимость встать на ноги: иметь работу, стабильный доход, купить жилье и машину, а также сформироваться как личность.
"Ребенок – это не просто взял и родил. Его же надо дальше воспитывать, содержать", – отметил один из респондентов.
Ранее молодые родители оценили призыв депутатов "рожать, рожать и рожать".
11:02:51 16-09-2024
идеальный возраст когда должен родиться ребёнок - 9 месяцев!
11:13:17 16-09-2024
Гость (11:02:51 16-09-2024) идеальный возраст когда должен родиться ребёнок - 9 месяцев!... а биологический возраст мамы 21-23 гг
11:35:46 16-09-2024
Гость (11:02:51 16-09-2024) идеальный возраст когда должен родиться ребёнок - 9 месяцев!...
Для чего эта глупая писанина? Просемафорил, что ты здесь?
11:52:12 16-09-2024
Гость (11:02:51 16-09-2024) идеальный возраст когда должен родиться ребёнок - 9 месяцев!... Ну не переживайте вы так. Подумаешь, у вас каких-то пару месяцев разницы...
11:12:39 16-09-2024
---Так, большинство опрошенных заявили, что лучше всего рожать не раньше 25 лет, а кто-то даже сказал, что делать это надо после 30.----
Я понимаю у нас в Барнауле у 25-30 летних есть собственные квартиры,машины и они обеспечены стабильным высоким заработком?Интересно какой % такой молодёжи?Не уверен,что более 10)
11:53:36 16-09-2024
Гость (11:12:39 16-09-2024) ---Так, большинство опрошенных заявили, что лучше всего рожа... Ну, вот на эти 10% пусть государство и рассчитывает.
01:09:29 17-09-2024
Гость (11:12:39 16-09-2024) ---Так, большинство опрошенных заявили, что лучше всего рожа... в моем окружении все такие. вот знакомые в 4х комнатной живут, ждут двойню, есть уже двое детей. 2 машины есть . у меня все такие знакомые. вон в школе частной (35 000 мес) отбоя нет от первоклашек! по 5 классов набирают!
12:11:51 16-09-2024
Спросите барнаульцев про идеальную страну для рождения ребенка
12:35:30 16-09-2024
Не то место, не то время...
15:01:31 16-09-2024
А те кто не заработал на квартиру и машину вообще не рожать, пусть будут не только без квартиры и машины ещё и без детей, унаследуют от родителей лет в 50 вот тогда пусть и рожают)))
18:03:16 16-09-2024
Гость (15:01:31 16-09-2024) А те кто не заработал на квартиру и машину вообще не рожать,...
Да ради бога, плодитесь и размножайтесь, хоть на съёмной квартире, хоть в комнате за стенкой у родителей. Только потом не нойте: "Мы многодетные. Помогите собрать наших ангелочков в школу. А Ванечке нужны зимние ботиночки".
13:07:31 17-09-2024
Жительница Барнео (18:03:16 16-09-2024) Да ради бога, плодитесь и размножайтесь, хоть на съёмной... А не нужно Вань трогать!
11:59:32 17-09-2024
Гость (15:01:31 16-09-2024) А те кто не заработал на квартиру и машину вообще не рожать,... Вы где-то правы. Москвичи так и живут, один ребенок, в наследство пара тройка квартир, которые хорошо сдаются. Сам на курорте... И у нас так будет.
23:32:04 16-09-2024
Идеальный возраст первородящей 21 -24 года(пользуйтесь золотым временем) интервал между родами 3 -5 лет , и так до 40! И будет вам счастье!