Российским школам рекомендовали ограничить число детей-иностранцев в классах

Это касается детей с плохим знанием русского языка

18 сентября 2024, 12:43, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplash.com

Министерство просвещения РФ рекомендовало детсадам и школам ограничить число детей-иностранцев с плохим знанием русского языка до трех человек на группу и класс. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на методические рекомендации, разосланные в регионы.

В ведомстве отмечают, что при слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, "эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья".

При этом указанное число учеников должно рассматриваться как целевой ориентир, а не запретительная мера, следует из рекомендации.

Ранее в сентябре в Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования.