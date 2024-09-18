Российским школам рекомендовали ограничить число детей-иностранцев в классах
Это касается детей с плохим знанием русского языка
18 сентября 2024, 12:43, ИА Амител
Министерство просвещения РФ рекомендовало детсадам и школам ограничить число детей-иностранцев с плохим знанием русского языка до трех человек на группу и класс. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на методические рекомендации, разосланные в регионы.
В ведомстве отмечают, что при слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, "эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья".
При этом указанное число учеников должно рассматриваться как целевой ориентир, а не запретительная мера, следует из рекомендации.
Ранее в сентябре в Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования.
13:01:20 18-09-2024
Здравствуй, "процентная норма"?
А когда "черту оседлости" снова введут?
16:33:16 18-09-2024
Кхм... (13:01:20 18-09-2024) Здравствуй, "процентная норма"?А когда "черту оседлости"... По процентной норме в университетах больше всего прочего населения учились евреи, если вы за них переживаете.
21:18:36 18-09-2024
Гость (16:33:16 18-09-2024) По процентной норме в университетах больше всего прочего нас... Посмотрите под кроватью, вдруг там в углу прячется еврей.
13:05:40 18-09-2024
По стопам прошлого, все передовое в жизнь, американская сегрегация докатилась до России?
13:20:29 18-09-2024
Первые двое комментаторов похоже из "новых русских" с азиатским лицом?
14:07:35 18-09-2024
Гость (13:20:29 18-09-2024) Первые двое комментаторов похоже из "новых русских" с азиатс... А вы, похоже, из "чистокровных арийцев"?
13:20:38 18-09-2024
Младшему сыну и одного Хожеакбара много было на класс
13:34:27 18-09-2024
"Дети мигрантов" ведь не всегда будут пяти-семилетними. И чем же, по мнению уважаемого Минпроса, будут заниматься подростки, которые не знают языка и никак не интегрированы в общество? У меня вот есть идеи.
14:53:50 18-09-2024
Гость (13:34:27 18-09-2024) "Дети мигрантов" ведь не всегда будут пяти-семилетними. И че... Домой поедут, еще до пубертата. Причем папу и маму прихватят. Не считайте государственный менеджмент дурнее себя. А то из высказываний отца пролетариата только и запомнили, что государством может управлять любая кухарка. Ан нет, не может. Всем доброго дня, сограждане.
15:32:06 18-09-2024
Гость (14:53:50 18-09-2024) Домой поедут, еще до пубертата. Причем папу и маму прихватят... Вы действительно так наивны? Вы сейчас описываете сферического коня в вакууме, ну или свои мечты. Государственный же менеджмент занят исключительно тем, чтобы удержаться на своем месте. Остальное их вообще не волнует.
16:41:40 18-09-2024
Гость (15:32:06 18-09-2024) Вы действительно так наивны? Вы сейчас описываете сферическо... Ваш коммент a la менеджер-кухарка. Взаимного вопроса к вам нет.
18:44:58 18-09-2024
Гость (14:53:50 18-09-2024) Домой поедут, еще до пубертата. Причем папу и маму прихватят... Если менеджмент такой умный - тогда почему мы там где мы есть ?
13:51:16 18-09-2024
Здраво.
16:34:41 18-09-2024
поддерживаем. иногда и одного в классе - это дофига
11:01:45 19-09-2024
Гость (16:34:41 18-09-2024) поддерживаем. иногда и одного в классе - это дофига... А зачем они там вообще нужны?