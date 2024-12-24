Второго взяткодателя по делу вице-мэра Барнаула Шеломенцева будут судить в Томске

В общей сложности Денис Илюшин дал замглавы Барнаула 600 тысяч рублей за покровительство, считает следствие

24 декабря 2024, 14:44, ИА Амител

Денис Илюшин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В Томске будут судить директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина – свидетеля и второго взяткодателя по делу бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, сообщили областном СК.

По версии следствия, Илюшин в феврале 2022 года передал через посредника Шеломенцеву 250 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги предназначались за покровительство при заключении госконтрактов.

Расследование в отношении Илюшина уже завершено. Он свою вину не признал. Сейчас находится под стражей и ждет суда. Тем временем посредник в передаче взятки заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уточнили следователи.

В общей сложности Илюшина подозревают в даче двух взяток вице-мэру, которым в то время был Шеломенцев. По версии следствия, в феврале 2020 года чиновник и его бывший заместитель Сергей Щукин намеревались построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Они попросили Илюшина сделать проект для складов номинальной ценой 350 тысяч рублей в обмен на покровительство при заключении госконтрактов. Илюшин свои обязательства выполнил, и заказчики получили разрешение на строительство. При этом денег за документацию они так и не заплатили. Градсовет впоследствии строительство складов не разрешил.

Таким образом, следствие уверено, что Илюшин дал Шеломенцеву взятки на общую сумму 600 тысяч рублей в виде проекта с номинальной ценой 350 тысяч рублей и в виде денег – 250 тысяч рублей.