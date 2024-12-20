"Строгий" приговор обжалует в кассации защита Щукина — посредника по делу Шеломенцева

После апелляции прокуратуры Сергей Щукин получил три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей

20 декабря 2024, 16:50, Антон Дегтярев

Сергей Щукин на суде / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

В кассационную инстанцию намерена обратиться защита бывшего заместителя председателя "дорожного" комитета Барнаула Сергея Щукина, который стал посредником в даче взятки экс-заместителю мэра города Антону Шеломенцеву. 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд после апелляции прокуратуры назначил ему три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Это решение будет оспорено, рассказал журналистам адвокат Щукина.

Еще в октябре 2024 года Центральный районный суд приговорил Щукина к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере однократной суммы взятки 2 млн рублей. Однако прокуратура осталась решением недовольна и подала апелляцию в Алтайский краевой суд. 20 декабря 2024 года суд апелляционной инстанции изменил Сергею Щукину приговор и назначил ему три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Также Щукину зачли срок пребывания под стражей с 22 ноября 2023 года по 11 января 2024 года (по схеме один день под стражей равен одному дню в колонии). Щукина арестовали в зале суда.

При этом прокуратура запрашивала для Сергея Щукина пять лет колонии строгого режима со штрафом 20 млн рублей. Защита же была категорически не согласна с этими требованиями и просила оставить приговор Центрального районного суда без изменения.

Сергея Щукина осудили за то, что в 2020 году он стал посредником при передаче взятки 2 млн рублей перевозчиком Олегом Бесчастным тогда еще председателю "дорожного" комитета Барнаула Антону Шеломенцеву. За вознаграждение Шеломенцев обязался покровительствовать Бесчастному и помочь ему победить в конкурсе на получение маршрутов № 41 и 78 (которые, однако, перевозчику так и не достались). Шеломенцев взял себе 1,2 млн рублей и приобрел на них через Щукина машину Subaru Outback. Оставшиеся 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за посредничество.

Также Щукин стал посредником при передаче взятки Шеломенцеву от руководителя томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. В феврале 2020 года Щукин и Шеломенцев намеревались построить склады для хранения инертных материалов и попросили Дениса Илюшина разработать проект для этого объекта. Вознаграждением за разработку проекта (номинальной стоимостью 350 тысяч рублей) должно было стать покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Илюшин обязательства выполнил, Шеломенцев и Щукин получили проект и разрешение на строительство. Также феврале 2022 года Илюшин дал Шеломенцеву через Щукина взятку 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов, считает следствие.

По делу Шеломенцева сейчас идет суд, недавно там допросили Сергея Щукина. Подробнее об этом можно прочитать здесь.