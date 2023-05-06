15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе

Среди раненых – четверо несовершеннолетних

06 мая 2023, 10:52, ИА Амител

Кадр из видео: УМВД России по Севастополю

15 человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе, сообщает ТАСС.

Авария случилась вечером 5 мая на улице Багрия из-за того, что водитель Mazda при перестроении не выдержал безопасный интервал и столкнулся с едущим впереди попутным автобусом Mercedes. Маршрутка после этого врезалась в дерево и опрокинулась.

По данным замглавы региона Александра Кулагина, двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, но их жизням ничего не угрожает. Ещё девять взрослых в состоянии средней тяжести. Среди четырёх раненых несовершеннолетних двое госпитализированы.

Прокуратура по факту ДТП проводит проверку. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.