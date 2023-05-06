15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе
Среди раненых – четверо несовершеннолетних
06 мая 2023, 10:52, ИА Амител
15 человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе, сообщает ТАСС.
Авария случилась вечером 5 мая на улице Багрия из-за того, что водитель Mazda при перестроении не выдержал безопасный интервал и столкнулся с едущим впереди попутным автобусом Mercedes. Маршрутка после этого врезалась в дерево и опрокинулась.
По данным замглавы региона Александра Кулагина, двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, но их жизням ничего не угрожает. Ещё девять взрослых в состоянии средней тяжести. Среди четырёх раненых несовершеннолетних двое госпитализированы.
Прокуратура по факту ДТП проводит проверку. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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