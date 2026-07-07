"18,7 млн баррелей". Российские операторы показали рекордный объем морских перевозок нефти
Активность танкеров из Китая и ОАЭ в перевозках российской нефти сокращается
07 июля 2026, 12:02, ИА Амител
В июне объемы отгрузки нефти из российских портов отечественными танкерами выросли на 16%, достигнув 18,7 млн баррелей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite.
«Этот показатель демонстрирует рост третий месяц подряд и является самым высоким с октября 2023 года. По сравнению с июнем 2025 года наблюдается почти трехкратный рост», — пишет издание.
Общий суточный объем морского экспорта российской нефти в июне составил 4,41 млн баррелей. Это означает, что суммарный объем отгрузок через порты за месяц мог достигнуть 132,3 млн баррелей, а доля российских танкеров в этих перевозках составила около 14%.
Аналитики связывают увеличение присутствия судов под российским флагом с тем, что страны, такие как Мадагаскар и Ботсвана, исключили из своих реестров множество танкеров, сотрудничающих с РФ. Это происходит на фоне повышенного внимания ООН к судам, использующим сомнительные методы идентификации или часто меняющим государственную принадлежность.
Параллельно с этим наблюдается снижение активности флота Китая и ОАЭ. В первом полугодии 2026 года поставки китайскими танкерами сократились на 18,2% (до 20,2 млн баррелей), а судами из ОАЭ — на 37,6% (до 11,6 млн баррелей).
Согласно данным CAS, доля танкеров, не связанных со странами G7 и их союзниками и не имеющих западного страхования, в июне составила 65,6% (по сравнению с 66,8% в мае).
«Активизация российских перевозчиков связана с желанием владельцев минимизировать операционные риски путем перерегистрации судов под национальный флаг», — пояснил Роман Соколов, директор ЦЦИ.
12:09:37 07-07-2026
нам-то что с этих 18,7 млн баррелей ?
завтра евро 5 на заправке появится?
16:49:40 07-07-2026
Трагати (12:09:37 07-07-2026) нам-то что с этих 18,7 млн баррелей ?завтра евро 5 на за... Появился послезавтра, тебе куда спешить?
12:11:38 07-07-2026
Цифры можно хоть сколько писать. Все происходящее видно в окно автомобиля, автобуса или просто прогуливаясь. Так же все видно на ценниках и будет видно в ноябре от новых сумм на квитанциях за коммуналку. А эти рекорды не знаю как нас касаются. И ещё: написано везде про количество, но текущая цена уже меньше, чем до конфликта на ближнем востоке.
12:14:23 07-07-2026
Опять злите людей, зачем эта дискриминация власти. Бензина нет, а тут такой расклад. Это же секретик.
12:14:31 07-07-2026
какие цифры.
такие очереди на заправках.
12:18:36 07-07-2026
Свою нефть отдаем другим на переработку, а потом закупаем у них топливо в разы дороже. Красота. Главное, что барыги набили карманы на продаже природных ресурсов нашей страны. Так и живём.
12:27:31 07-07-2026
Гость (12:18:36 07-07-2026) Свою нефть отдаем другим на переработку, а потом закупаем у ... Полушка за телушку, да рупь перевоз. За это у этих твердолобых нужно яйца оторвать.
13:05:20 07-07-2026
Цифры указаны с учётом теневого флота за минусом уничтоженных и захваченных танкеров?
Когда в стране не хватает бензина - вывоз нефтепродуктов за рубеж это как называется?
14:01:47 07-07-2026
Гость (13:05:20 07-07-2026) Цифры указаны с учётом теневого флота за минусом уничтоженны... не нефтепродуктов, а нефти. Читай внимательно, болезный!
14:13:20 07-07-2026
Гость (13:05:20 07-07-2026) Цифры указаны с учётом теневого флота за минусом уничтоженны... Экспорт это
14:07:59 07-07-2026
Сколько еще терпеть?
17:37:15 07-07-2026
Очень рады за наших бензиновых королей-олигархов (которые станут еще богаче), но не от всей души