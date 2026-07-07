Активность танкеров из Китая и ОАЭ в перевозках российской нефти сокращается

07 июля 2026, 12:02, ИА Амител

Танкер с нефтью / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В июне объемы отгрузки нефти из российских портов отечественными танкерами выросли на 16%, достигнув 18,7 млн баррелей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite.

«Этот показатель демонстрирует рост третий месяц подряд и является самым высоким с октября 2023 года. По сравнению с июнем 2025 года наблюдается почти трехкратный рост», — пишет издание.

Общий суточный объем морского экспорта российской нефти в июне составил 4,41 млн баррелей. Это означает, что суммарный объем отгрузок через порты за месяц мог достигнуть 132,3 млн баррелей, а доля российских танкеров в этих перевозках составила около 14%.

Аналитики связывают увеличение присутствия судов под российским флагом с тем, что страны, такие как Мадагаскар и Ботсвана, исключили из своих реестров множество танкеров, сотрудничающих с РФ. Это происходит на фоне повышенного внимания ООН к судам, использующим сомнительные методы идентификации или часто меняющим государственную принадлежность.

Параллельно с этим наблюдается снижение активности флота Китая и ОАЭ. В первом полугодии 2026 года поставки китайскими танкерами сократились на 18,2% (до 20,2 млн баррелей), а судами из ОАЭ — на 37,6% (до 11,6 млн баррелей).

Согласно данным CAS, доля танкеров, не связанных со странами G7 и их союзниками и не имеющих западного страхования, в июне составила 65,6% (по сравнению с 66,8% в мае).