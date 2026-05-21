"20 минут на одном месте". Барнаульцы попали в жуткую пробку на Павловском тракте
Дорожная ситуация оценивается в 7 баллов
21 мая 2026, 08:40, ИА Амител
В Барнауле утром 21 мая образовалась огромная пробка на Павловском тракте и улице Власихинской. Причина — дорожные работы на участке Павловского тракта перед поворотом на проспект Строителей.
Как сообщает сервис "2ГИС", загруженность дорог в районе ремонтных работ оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Автомобилисты вынуждены стоять в длинных пробках, объездные пути также перегружены.
Некоторые горожане шутливо отмечают, что в сложившихся условиях добраться до нужного места пешком было бы быстрее, чем на машине.
В среду, 20 мая, в Барнауле были огромные пробки на Правобережном и Новосибирском трактах. Причиной тому стали ремонт моста через Лосиху и два ДТП.
08:45:29 21-05-2026
Дорожных работ нет, есть только яма и три гаишника, которые терпеливо и с пониманием выслушивают советы, проезжающих мимо водителей
08:47:41 21-05-2026
Граждане с пониманием относятся к сложившейся ситуации.
Скоро ещё на Калинина мост закроют, веселье только начинается
08:54:11 21-05-2026
Гость (08:47:41 21-05-2026) Граждане с пониманием относятся к сложившейся ситуации. ... На Калинина нет моста, там путепровод, учим мат часть потом выражаем мысли.
09:48:56 21-05-2026
Гость (08:54:11 21-05-2026) На Калинина нет моста, там путепровод, учим мат часть потом ... Нас же не смущает, что вы допускаете пунктуационные ошибки. Хотя можно было бы сказать "сначала выучи правила, потом пиши".
12:40:13 21-05-2026
Гость (08:54:11 21-05-2026) На Калинина нет моста, там путепровод, учим мат часть потом ... как ни назови-важна суть.
и главное ты увидел и понял.
08:55:49 21-05-2026
Это будет будняя ситуация при сдачи жилищных кварталов около аэропорта, так что привыкайте.
08:58:00 21-05-2026
но толстосумы не хотят открывать больше маршрутов общественного транспорта: автомобиль 1-2 пассажира, а автобус 50 Закрыли 17.19.37.29.24 маршруты
09:03:49 21-05-2026
Причина — дорожные работы на участке Павловского тракта перед поворотом на проспект Строителей.ИДИОТЫ!!!
09:05:36 21-05-2026
Какие 7 баллов . На всех навигаторах 9 !!!! По Павлику и Власихинской народ говорит все колом. В итоге сегодня и на Советской Армии встало движение от Телефоной- участок до Строителей почти ехал час с лишним!!!
10:43:27 21-05-2026
Наталья (09:05:36 21-05-2026) Какие 7 баллов . На всех навигаторах 9 !!!! По Павлику и Вла... Раньше надо было выезжать
15:40:53 21-05-2026
Наталья (09:05:36 21-05-2026) Какие 7 баллов . На всех навигаторах 9 !!!! По Павлику и Вла... А ещё хотят Строителей ремонтировать, а альтернативы нет
09:23:27 21-05-2026
све что не делается делается к худшему. в южный сроду пробки не быол, а потом многомилионную развязку построили а теперь всё.... пробки 24/7. а скоро заселят застраивающийся квартал на въезде, страшно представить сколько машин прибавится. там полосы надо быол расширять а не акведук строить. вообще змейка колом вштопорится.
10:42:59 21-05-2026
Гость (09:23:27 21-05-2026) све что не делается делается к худшему. в южный сроду пробки... Погуглите что такое акведук. Знания - сила.
23:59:26 21-05-2026
Гость (10:42:59 21-05-2026) Погуглите что такое акведук. Знания - сила.... Он путает виадук с аквидуком). Ну всё же всё поняли.
09:46:58 21-05-2026
Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огромные ямы, лехковушки чиркают порогами! Весной яму слегка камнями завалили, хватило на три дня, и всё, ПРОВАЛ ПРОВАЛИВАЕТСЯ!
Ау, власти, вы вообще следите за дорогами в городе или только запрещать всё умеете?
12:03:31 21-05-2026
Гость (09:46:58 21-05-2026) Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огро... Иш какие быстрые)) А деньги выделить, а в тендеры поиграть, а сметы, усушка, утруска...ну летом начнут.
12:38:14 21-05-2026
Гость (09:46:58 21-05-2026) Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огро... поворот есть-проезд затруднён..
12:43:03 21-05-2026
Гость (09:46:58 21-05-2026) Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огро... где Провал?
к вам едут Киса и Ося-собирать деньги за просмотр/проезд.
13:25:27 21-05-2026
Гость (09:46:58 21-05-2026) Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огро... некоторые умники ещё и в нарушение знака "движение по полосам" там поворачивают вторым рядом, мешая объезжать эти ямы
14:32:43 21-05-2026
Гость (13:25:27 21-05-2026) некоторые умники ещё и в нарушение знака "движение по полоса... знак по полосами.
значит и проезжай по своей полосе, а то объезжая-создаёте аварийную ситуацию.
виляя кормой.
09:52:32 21-05-2026
Некоторые горожане шутливо отмечают, что в сложившихся условиях добраться до нужного места пешком было бы быстрее, чем на машине.
ну так пересаживайте свои жопки в ОТ, сразу на дорогах станет чище
10:09:43 21-05-2026
Гость (09:52:32 21-05-2026) Некоторые горожане шутливо отмечают, что в сложившихся услов... выезжать из дома надо пораньше.
и летом, хвала Будде - светает рано, и работу/учёбу начинать не с 9 и 10 часов, а 7.00.
6 утра-никаких пробок на дорогах, хоть боком едь.
12:23:32 21-05-2026
Для тех кто рекомендует выезжать раньше, пробка была уже в 7 утра.
12:44:31 21-05-2026
гость (12:23:32 21-05-2026) Для тех кто рекомендует выезжать раньше, пробка была уже в 7... читайте внимательно.
время выезда 6 часов.
12:31:00 21-05-2026
ну так пересаживайте свои жопки в ОТ, сразу на дорогах станет чище---- вот меня тоже поражает это - из за этих жопок в городе пробки, и эти же жопки еще и возмущаются!!!
13:42:45 21-05-2026
Гость (12:31:00 21-05-2026) ну так пересаживайте свои жопки в ОТ, сразу на дорогах стане... Я раньше автомобилем пользовался только в выходные, в остальное время на ОТ. Но года 1,5-2, как отказался от ОТ, так как утром это трэш
13:28:24 21-05-2026
я еще лет 5 назад писал что если построить график пропускной способности дорог с учетом новых и расширений и график количества личных автомобилей в Барнауле то будет 2 линии идущие вверх и они пересекаются в 2026-2027. После этого транспорт на дорогах просто встает. Это должны были вычертить заранее и построить 1 ветку метро - другое не поможет ничего
14:30:04 21-05-2026
мэтр (13:28:24 21-05-2026) я еще лет 5 назад писал что если построить график пропускной... В подобной ситуации Илон Маск просто брал и копал гиперлуп.
14:35:14 21-05-2026
мэтр (13:28:24 21-05-2026) я еще лет 5 назад писал что если построить график пропускной... метро построили без ветки.
14:44:28 21-05-2026
мэтр (13:28:24 21-05-2026) я еще лет 5 назад писал что если построить график пропускной... Вот бы монорельс над проспектами и трактами, с трамвайчиками, которые за 10-15 минут с окраин до центра добираются, без светофоров и пробок...
Но проблема, как пассажирам забираться и спускаться, особенно, зимой, и все упрется в маломобильных.
18:34:31 22-05-2026
Гость (14:44:28 21-05-2026) Вот бы монорельс над проспектами и трактами, с трамвайчиками... Посадка и выход на втором этаже арены, европы, галактики, сити и старого базара.
Кроме последнего везде есть эскалаторы
14:35:00 21-05-2026
Начните с малого - номер авто оканчивается на чётную цифру - выезжайте в центр только по чётным дням, и наоборот. В остальные дни - ОТ.
15:46:53 21-05-2026
Я сегодня утром ездила в Диагностический центр, выехала за 1,5 часа до приема в 6-45. Живу где ТЦ Альфа и Трофей. Так я расстояние от Малахова до Фурманова ехала 1 час 15 минут, это 2 км. Жала только на педаль тормоза. Была в шоке, что опаздываю, потому что талон ждала 3 месяца. И не было ни техники ремонтной, ни аварии, ни ментов. Что это вообще было???