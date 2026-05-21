"20 минут на одном месте". Барнаульцы попали в жуткую пробку на Павловском тракте

Дорожная ситуация оценивается в 7 баллов

21 мая 2026, 08:40, ИА Амител

Пробки на Павловском тракте / Фото: 2ГИС

В Барнауле утром 21 мая образовалась огромная пробка на Павловском тракте и улице Власихинской. Причина — дорожные работы на участке Павловского тракта перед поворотом на проспект Строителей.

Как сообщает сервис "2ГИС", загруженность дорог в районе ремонтных работ оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Автомобилисты вынуждены стоять в длинных пробках, объездные пути также перегружены.

Некоторые горожане шутливо отмечают, что в сложившихся условиях добраться до нужного места пешком было бы быстрее, чем на машине.

В среду, 20 мая, в Барнауле были огромные пробки на Правобережном и Новосибирском трактах. Причиной тому стали ремонт моста через Лосиху и два ДТП.