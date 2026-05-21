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"20 минут на одном месте". Барнаульцы попали в жуткую пробку на Павловском тракте

Дорожная ситуация оценивается в 7 баллов

21 мая 2026, 08:40, ИА Амител

Пробки на Павловском тракте / Фото: 2ГИС

В Барнауле утром 21 мая образовалась огромная пробка на Павловском тракте и улице Власихинской. Причина — дорожные работы на участке Павловского тракта перед поворотом на проспект Строителей.

Как сообщает сервис "2ГИС", загруженность дорог в районе ремонтных работ оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Автомобилисты вынуждены стоять в длинных пробках, объездные пути также перегружены.

Некоторые горожане шутливо отмечают, что в сложившихся условиях добраться до нужного места пешком было бы быстрее, чем на машине.

В среду, 20 мая, в Барнауле были огромные пробки на Правобережном и Новосибирском трактах. Причиной тому стали ремонт моста через Лосиху и два ДТП.

Барнаул Пробки
       

Комментарии 33

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Гость

08:45:29 21-05-2026

Дорожных работ нет, есть только яма и три гаишника, которые терпеливо и с пониманием выслушивают советы, проезжающих мимо водителей

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Гость

08:47:41 21-05-2026

Граждане с пониманием относятся к сложившейся ситуации.
Скоро ещё на Калинина мост закроют, веселье только начинается

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Гость

08:54:11 21-05-2026

Гость (08:47:41 21-05-2026) Граждане с пониманием относятся к сложившейся ситуации. ... На Калинина нет моста, там путепровод, учим мат часть потом выражаем мысли.

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Гость

09:48:56 21-05-2026

Гость (08:54:11 21-05-2026) На Калинина нет моста, там путепровод, учим мат часть потом ... Нас же не смущает, что вы допускаете пунктуационные ошибки. Хотя можно было бы сказать "сначала выучи правила, потом пиши".

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праздники, именины сердца.

12:40:13 21-05-2026

Гость (08:54:11 21-05-2026) На Калинина нет моста, там путепровод, учим мат часть потом ... как ни назови-важна суть.
и главное ты увидел и понял.

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Гость

08:55:49 21-05-2026

Это будет будняя ситуация при сдачи жилищных кварталов около аэропорта, так что привыкайте.

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Гость

08:58:00 21-05-2026

но толстосумы не хотят открывать больше маршрутов общественного транспорта: автомобиль 1-2 пассажира, а автобус 50 Закрыли 17.19.37.29.24 маршруты

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Гость

09:03:49 21-05-2026

Причина — дорожные работы на участке Павловского тракта перед поворотом на проспект Строителей.ИДИОТЫ!!!

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Наталья

09:05:36 21-05-2026

Какие 7 баллов . На всех навигаторах 9 !!!! По Павлику и Власихинской народ говорит все колом. В итоге сегодня и на Советской Армии встало движение от Телефоной- участок до Строителей почти ехал час с лишним!!!

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Гость

10:43:27 21-05-2026

Наталья (09:05:36 21-05-2026) Какие 7 баллов . На всех навигаторах 9 !!!! По Павлику и Вла... Раньше надо было выезжать

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Гость

15:40:53 21-05-2026

Наталья (09:05:36 21-05-2026) Какие 7 баллов . На всех навигаторах 9 !!!! По Павлику и Вла... А ещё хотят Строителей ремонтировать, а альтернативы нет

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Гость

09:23:27 21-05-2026

све что не делается делается к худшему. в южный сроду пробки не быол, а потом многомилионную развязку построили а теперь всё.... пробки 24/7. а скоро заселят застраивающийся квартал на въезде, страшно представить сколько машин прибавится. там полосы надо быол расширять а не акведук строить. вообще змейка колом вштопорится.

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Гость

10:42:59 21-05-2026

Гость (09:23:27 21-05-2026) све что не делается делается к худшему. в южный сроду пробки... Погуглите что такое акведук. Знания - сила.

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Гость

23:59:26 21-05-2026

Гость (10:42:59 21-05-2026) Погуглите что такое акведук. Знания - сила.... Он путает виадук с аквидуком). Ну всё же всё поняли.

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Гость

09:46:58 21-05-2026

Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огромные ямы, лехковушки чиркают порогами! Весной яму слегка камнями завалили, хватило на три дня, и всё, ПРОВАЛ ПРОВАЛИВАЕТСЯ!
Ау, власти, вы вообще следите за дорогами в городе или только запрещать всё умеете?

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ВВП

12:03:31 21-05-2026

Гость (09:46:58 21-05-2026) Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огро... Иш какие быстрые)) А деньги выделить, а в тендеры поиграть, а сметы, усушка, утруска...ну летом начнут.

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Дубль Гис.

12:38:14 21-05-2026

Гость (09:46:58 21-05-2026) Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огро... поворот есть-проезд затруднён..

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детям и членам профсоюза..

12:43:03 21-05-2026

Гость (09:46:58 21-05-2026) Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огро... где Провал?
к вам едут Киса и Ося-собирать деньги за просмотр/проезд.

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Гость

13:25:27 21-05-2026

Гость (09:46:58 21-05-2026) Когда сделают поворот со Строителей на Челюскинцев? Там огро... некоторые умники ещё и в нарушение знака "движение по полосам" там поворачивают вторым рядом, мешая объезжать эти ямы

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эх, хорошо на тракторе.

14:32:43 21-05-2026

Гость (13:25:27 21-05-2026) некоторые умники ещё и в нарушение знака "движение по полоса... знак по полосами.
значит и проезжай по своей полосе, а то объезжая-создаёте аварийную ситуацию.
виляя кормой.

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Гость

09:52:32 21-05-2026

Некоторые горожане шутливо отмечают, что в сложившихся условиях добраться до нужного места пешком было бы быстрее, чем на машине.

ну так пересаживайте свои жопки в ОТ, сразу на дорогах станет чище

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найди отличия.

10:09:43 21-05-2026

Гость (09:52:32 21-05-2026) Некоторые горожане шутливо отмечают, что в сложившихся услов... выезжать из дома надо пораньше.
и летом, хвала Будде - светает рано, и работу/учёбу начинать не с 9 и 10 часов, а 7.00.
6 утра-никаких пробок на дорогах, хоть боком едь.

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гость

12:23:32 21-05-2026

Для тех кто рекомендует выезжать раньше, пробка была уже в 7 утра.

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ага

12:44:31 21-05-2026

гость (12:23:32 21-05-2026) Для тех кто рекомендует выезжать раньше, пробка была уже в 7... читайте внимательно.
время выезда 6 часов.

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Гость

12:31:00 21-05-2026

ну так пересаживайте свои жопки в ОТ, сразу на дорогах станет чище---- вот меня тоже поражает это - из за этих жопок в городе пробки, и эти же жопки еще и возмущаются!!!

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Гость

13:42:45 21-05-2026

Гость (12:31:00 21-05-2026) ну так пересаживайте свои жопки в ОТ, сразу на дорогах стане... Я раньше автомобилем пользовался только в выходные, в остальное время на ОТ. Но года 1,5-2, как отказался от ОТ, так как утром это трэш

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мэтр

13:28:24 21-05-2026

я еще лет 5 назад писал что если построить график пропускной способности дорог с учетом новых и расширений и график количества личных автомобилей в Барнауле то будет 2 линии идущие вверх и они пересекаются в 2026-2027. После этого транспорт на дорогах просто встает. Это должны были вычертить заранее и построить 1 ветку метро - другое не поможет ничего

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Гость

14:30:04 21-05-2026

мэтр (13:28:24 21-05-2026) я еще лет 5 назад писал что если построить график пропускной... В подобной ситуации Илон Маск просто брал и копал гиперлуп.

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если тямы нет.

14:35:14 21-05-2026

мэтр (13:28:24 21-05-2026) я еще лет 5 назад писал что если построить график пропускной... метро построили без ветки.

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Гость

14:44:28 21-05-2026

мэтр (13:28:24 21-05-2026) я еще лет 5 назад писал что если построить график пропускной... Вот бы монорельс над проспектами и трактами, с трамвайчиками, которые за 10-15 минут с окраин до центра добираются, без светофоров и пробок...
Но проблема, как пассажирам забираться и спускаться, особенно, зимой, и все упрется в маломобильных.

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Гость

18:34:31 22-05-2026

Гость (14:44:28 21-05-2026) Вот бы монорельс над проспектами и трактами, с трамвайчиками... Посадка и выход на втором этаже арены, европы, галактики, сити и старого базара.
Кроме последнего везде есть эскалаторы

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Дядька

14:35:00 21-05-2026

Начните с малого - номер авто оканчивается на чётную цифру - выезжайте в центр только по чётным дням, и наоборот. В остальные дни - ОТ.

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Гость

15:46:53 21-05-2026

Я сегодня утром ездила в Диагностический центр, выехала за 1,5 часа до приема в 6-45. Живу где ТЦ Альфа и Трофей. Так я расстояние от Малахова до Фурманова ехала 1 час 15 минут, это 2 км. Жала только на педаль тормоза. Была в шоке, что опаздываю, потому что талон ждала 3 месяца. И не было ни техники ремонтной, ни аварии, ни ментов. Что это вообще было???

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