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Огромные пробки мешают въехать в Барнаул, сковав Правобережный и Новосибирский тракты

Причиной тому стали ремонт моста через Лосиху и два ДТП

20 мая 2026, 10:59, ИА Амител

Пробки на въезде в Барнаул / "Яндекс.Пробки" и 2ГИС

На въезде в Барнаул на обоих трактах — Правобережном и Новосибирском — образовались огромные заторы, протяженностью почти шесть километров каждый, судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки". А по данным 2ГИС, пробка на Новосибирском тракте растянулась на 12 км, в итоге движение затруднено и в самом городе — на улицах Парфенова и Профсоюзов.  

Причина пробки на Правобережном тракте — ремонт моста через речку Лосиху. Напомним, длина моста составляет более 100 метров, а ширина — 23 метра. Ремонтировать его будут в два этапа: часть работ выполнят сейчас, а часть — осенью.

Кроме того, как сообщают водители в 2ГИС, утром произошло ДТП недалеко от моста.

Судя по всему, из-за ремонта большая часть трафика перекинулась на Новосибирский тракт, что затруднило движение. Более того, утром тоже произошло ДТП, причем на Старом мосту через Обь. Что, по сути, поставило крест на возможности быстро заехать в город.

«Правый ряд. Стоит машина посередине моста. За рулем никого нет. Странно», — отметил в 2ГИС один из водителей.

Барнаул Транспорт Пробки
       

Комментарии 10

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Musik

11:01:26 20-05-2026

Опять понаехали понаехали в нерезиновую Столицу Мира!

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Гость

11:05:53 20-05-2026

мешают.. значит не зря

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Гость

11:32:00 20-05-2026

Надо расширять дороги и 3й мост строить, чтобы те, кто с Новосибирского направления в сторону Казахстана едут через город не ехали!

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Гость

11:41:11 20-05-2026

Камеры нужны, дисциплины водителям не хватает. Привыкли гонять.

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юзер

11:47:44 20-05-2026

Водители! При перестроении с 2-х рядов в 1 наиболее оптимально - один справа другой слева.

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Гость

17:40:49 20-05-2026

юзер (11:47:44 20-05-2026) Водители! При перестроении с 2-х рядов в 1 наиболее оптималь... Да, правила не ПДД а хорошего тона, по очереди на одну полосу перестраиваться, и быстрее и справедливо

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Мимопроходящий

13:36:20 20-05-2026

[Огромные пробки мешают въехать в Барнаул...]
Да ладно бы только въехать... Из него теперь и не уедешь!! ))

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Гость

14:25:02 20-05-2026

а никак нельзя быстрее мост отремонтировать? тендеры не позволяют ?

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Марина

06:13:22 21-05-2026

на такой важной магистрали почему не ремонтируют мост круглосуточно? или хотя бы в светлое время суток. 7.30 утра никаких работ не производится

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Гость

06:30:12 21-05-2026

Марина (06:13:22 21-05-2026) на такой важной магистрали почему не ремонтируют мост кругло... Сейчас 6:30 утра. Вы из Иркутска пишите? Или часы забыли перевести?

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