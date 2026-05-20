Огромные пробки мешают въехать в Барнаул, сковав Правобережный и Новосибирский тракты
Причиной тому стали ремонт моста через Лосиху и два ДТП
20 мая 2026, 10:59, ИА Амител
На въезде в Барнаул на обоих трактах — Правобережном и Новосибирском — образовались огромные заторы, протяженностью почти шесть километров каждый, судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки". А по данным 2ГИС, пробка на Новосибирском тракте растянулась на 12 км, в итоге движение затруднено и в самом городе — на улицах Парфенова и Профсоюзов.
Причина пробки на Правобережном тракте — ремонт моста через речку Лосиху. Напомним, длина моста составляет более 100 метров, а ширина — 23 метра. Ремонтировать его будут в два этапа: часть работ выполнят сейчас, а часть — осенью.
Кроме того, как сообщают водители в 2ГИС, утром произошло ДТП недалеко от моста.
Судя по всему, из-за ремонта большая часть трафика перекинулась на Новосибирский тракт, что затруднило движение. Более того, утром тоже произошло ДТП, причем на Старом мосту через Обь. Что, по сути, поставило крест на возможности быстро заехать в город.
«Правый ряд. Стоит машина посередине моста. За рулем никого нет. Странно», — отметил в 2ГИС один из водителей.
11:01:26 20-05-2026
Опять понаехали понаехали в нерезиновую Столицу Мира!
11:05:53 20-05-2026
мешают.. значит не зря
11:32:00 20-05-2026
Надо расширять дороги и 3й мост строить, чтобы те, кто с Новосибирского направления в сторону Казахстана едут через город не ехали!
11:41:11 20-05-2026
Камеры нужны, дисциплины водителям не хватает. Привыкли гонять.
11:47:44 20-05-2026
Водители! При перестроении с 2-х рядов в 1 наиболее оптимально - один справа другой слева.
17:40:49 20-05-2026
юзер (11:47:44 20-05-2026) Водители! При перестроении с 2-х рядов в 1 наиболее оптималь... Да, правила не ПДД а хорошего тона, по очереди на одну полосу перестраиваться, и быстрее и справедливо
13:36:20 20-05-2026
[Огромные пробки мешают въехать в Барнаул...]
Да ладно бы только въехать... Из него теперь и не уедешь!! ))
14:25:02 20-05-2026
а никак нельзя быстрее мост отремонтировать? тендеры не позволяют ?
06:13:22 21-05-2026
на такой важной магистрали почему не ремонтируют мост круглосуточно? или хотя бы в светлое время суток. 7.30 утра никаких работ не производится
06:30:12 21-05-2026
Марина (06:13:22 21-05-2026) на такой важной магистрали почему не ремонтируют мост кругло... Сейчас 6:30 утра. Вы из Иркутска пишите? Или часы забыли перевести?