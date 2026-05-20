Огромные пробки мешают въехать в Барнаул, сковав Правобережный и Новосибирский тракты

Причиной тому стали ремонт моста через Лосиху и два ДТП

20 мая 2026, 10:59, ИА Амител

Пробки на въезде в Барнаул / "Яндекс.Пробки" и 2ГИС

На въезде в Барнаул на обоих трактах — Правобережном и Новосибирском — образовались огромные заторы, протяженностью почти шесть километров каждый, судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки". А по данным 2ГИС, пробка на Новосибирском тракте растянулась на 12 км, в итоге движение затруднено и в самом городе — на улицах Парфенова и Профсоюзов.

Причина пробки на Правобережном тракте — ремонт моста через речку Лосиху. Напомним, длина моста составляет более 100 метров, а ширина — 23 метра. Ремонтировать его будут в два этапа: часть работ выполнят сейчас, а часть — осенью.

Кроме того, как сообщают водители в 2ГИС, утром произошло ДТП недалеко от моста.

Судя по всему, из-за ремонта большая часть трафика перекинулась на Новосибирский тракт, что затруднило движение. Более того, утром тоже произошло ДТП, причем на Старом мосту через Обь. Что, по сути, поставило крест на возможности быстро заехать в город.