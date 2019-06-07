Губернаторы Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасия подписали соглашение о строительстве дороги Абакан – Бийск. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 7 июня, передает пресс-служба краевого правительства.
"Соглашение направлено на повышение уровня экономической связанности территорий Российской Федерации посредством расширения и модернизации автодорожной инфраструктуры, в том числе за счет развития транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов страны и другими городами – центрами экономического роста", – уточнили в пресс-службе.
Подписи под документом поставили губернаторы регионов Виктор Томенко, Сергей Цивилев и Валентин Коновалов.
"Идея строительства автотранспортного входа от Абакана до Бийска существует уже давно, около 15 лет. Она подразумевает улучшение, усиление транспортных связок наших регионов, а значит, и экономических связок. Регионы получат качественную дорожную инфраструктуру", – прокомментировал Виктор Томенко.
По словам Сергея Цивилева, дорога позволит жителям регионов общаться, приезжать друг к другу в гости, участвовать во всех экономических, культурных, спортивных проектах.
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