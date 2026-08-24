Лишним это не будет, но ударными дозами лучше не увлекаться, предупреждают врачи

24 августа 2026, 08:00, ИА Амител

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Осенью у многих резко ухудшается самочувствие. И это вполне объяснимо, говорят алтайские врачи: световой день сокращается, а организм начинает перестраиваться под новые условия. Каждый справляется с этой хандрой как может, но одно из самых модных сегодня увлечений — прием витамина D.

Он действительно очень важен для организма, подтверждают медики, но настаивают: без консультации специалиста лучше не пить препарат в ударных дозах.

Не пейте бесконтрольно

Витамин D, как правило, вырабатывается у человека на солнце, объяснила эндокринолог краевого диагностического центра Анастасия Батманова. Поэтому распространенное убеждение, что осенью, когда световой день сокращается, мы получаем меньше витамина, не лишено смысла. Тем не менее это не повод пить его в огромных дозах.

«Осенью он действительно вырабатывается меньше, поэтому можно использовать профилактические дозы. Пациенты иногда спрашивают: "Может, осенью нужны ударные дозы?" Нет, это не так. Пить его в больших количествах всем подряд не рекомендуется», — сказала специалист.Она также добавила, что идти и определять уровень витамина D в организме тоже не нужно всем поголовно. Как правило, исследование врачи назначают пациентам из группы риска: к примеру, пожилым и людям с лишним весом. Для них очень важна точная индивидуальная дозировка.

У жителей Алтайского края, как и остальных россиян, сегодня действительно в моде тема витамина D, говорит главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова. По ее словам, пациенты постоянно спрашивают терапевтов, нужно ли им пить этот препарат.

«Витамин D действительно очень важен: это наши кости, ногти, волосы, настроение. Он участвует в синтезе половых гормонов и в кроветворении. В общем, он нам нужен, но в большинстве случаев мы советуем принимать профилактические дозы. В среднем это порядка двух тысяч единиц», — сказала врач.Пусть определять уровень витамина и не обязательно, проконсультироваться с врачом все же стоит, рекомендует Азарова. По ее словам, в ряде случаев сам по себе витамин D не принесет пользы: хороший эффект он даст в сочетании с витамином K.

Кроме того, человек, который раздумывает над приемом витаминов, должен иметь максимум информации о собственном организме. Лучший способ ее получить — пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, убеждена Елена Азарова. Это поможет исключить хронические заболевания, о которых пациент пока не знает. После этого уже можно думать о приеме витаминов.

Волшебной таблетки нет

Анастасия Батманова также объяснила, что другие биологически активные добавки, которые сегодня популярны у россиян, не являются панацеей от осенней хандры. К примеру, тот же мелатонин не гарантирует, что вы начнете хорошо спать.

«Зачастую проблемы со сном не связаны с нехваткой гормонов и микроэлементов. Лучше обратиться к специалисту, а не пытаться решить все приемом БАДов», — сказала эндокринолог.По ее словам, гораздо эффективнее самые простые способы.

«Многие осенью чувствуют усталость. Как себя взбодрить? Есть специальные лампы, которые имитируют солнечный свет. А днем у нас есть улица — нужно чаще бывать на свежем воздухе. Ложиться спать желательно в одно и то же время. Во второй половине дня стоит отказаться от кофе и других напитков с кофеином. И ни в коем случае нельзя использовать алкоголь как средство для засыпания. Волшебной таблетки нет — нужно соблюдать правила, даже если сложно», — посоветовала специалист.Она также подчеркнула, что никакие гормональные препараты осенью большинству людей не требуются. Организм человека сам перестраивается таким образом, чтобы адаптироваться к изменениям.