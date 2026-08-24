Продумано до метра. Какие планировки домов предлагают в поселке "Лесной-2"

В проектах нового барнаульского поселка предусмотрели просторные кухни-гостиные, несколько спален, террасы и другие решения для повседневной жизни

24 августа 2026, 10:40, ИА Амител erid: 2W5zFK5YLTT

Вариант дома в поселке "Лесной-2" / Иллюстрация с сайта lesnoy2.ru

Комфорт загородного дома зависит не только от площади и внешнего вида. Не менее важно, как внутри распределены квадратные метры: хватает ли места для хранения, удобно ли собираться всей семьей, есть ли личное пространство у взрослых и детей. Именно на функциональность планировок делают акцент при строительстве домов в новом барнаульском поселке "Лесной-2".

Использовать каждый квадратный метр

В проектах нет помещений, которые занимают площадь, но почти не используются. Основой многих планировок становятся большие кухни-гостиные. Здесь можно готовить, проводить семейные вечера и принимать гостей, не разбивая общее пространство на несколько небольших комнат.

Кроме того, в домах предусматривают отдельные котельные, места под встроенные шкафы, террасы и большие окна. В некоторых проектах есть мастер-спальни. Такие решения позволяют заранее определить назначение каждой зоны и оставить больше свободного пространства.

Есть из чего выбрать

Один из популярных вариантов — "Янтарь 80" площадью 85 кв. метров. В доме три спальни, кухня-гостиная, санузел и терраса. Большие панорамные окна дают много естественного света и визуально расширяют пространство. Планировка подойдет семье, которой нужны сразу несколько отдельных комнат, но при этом важно сохранить просторную общую зону.

"Сапфир" рассчитан на тех, кому требуется значительно больше места. Площадь составляет 150 кв. метров. Здесь четыре спальни, три санузла, просторная кухня-гостиная, балкон и терраса. Несколько санузлов и четыре отдельных комнаты позволяют разделить личные и общие зоны даже для большой семьи.

А вот "New Рубин" более компактный — занимает 70 кв. метров. Это одноэтажный дом с двумя спальнями, кухней-гостиной, санузлом и верандой. Высота потолков составляет три метра. Такой проект рассчитан на семью, которой не нужна большая площадь, но важно получить полноценный набор помещений для постоянного проживания.

И каждый вариант — качественный

При строительстве домов используют свайно-ростверковый фундамент, утепленную и гидроизолированную армированную отмостку, а внешние стены возводят из газобетона "Сибит". Застройщик отмечает, что материалы и технологии подбирают с расчетом на круглогодичное проживание.

О поселке

"Лесной-2" расположен в черте города, во Власихе. Его развивают как жилой поселок с собственной инфраструктурой. Здесь планируют открыть продовольственные и строительные магазины. Внутри территории предусмотрены две детские площадки, большая игровая зона рядом со спортивной, несколько площадок для занятий спортом и прогулочный бульвар. Концепция проекта строится не только вокруг самого дома, но и вокруг пространства, которым жители смогут пользоваться каждый день.

Коттеджный поселок "Лесной-2"

Тел.: 8 (3852) 99-54-54

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