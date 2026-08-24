Овнам начало дня может принести небольшую проверку на выдержку. Человек, от которого зависит важный вопрос, будет медлить с ответом или внезапно попросит предоставить дополнительную информацию.

Не воспринимайте это как попытку вам помешать. Чем спокойнее вы отреагируете, тем быстрее ситуация разрешится.

После обеда появится возможность проявить инициативу там, где раньше приходилось ждать разрешения или подходящего момента. Если уверены в своей идее, начинайте действовать, но не требуйте мгновенной поддержки окружающих.

В личной жизни вечером может понадобиться немного больше терпения. Близкий человек способен быть молчаливее обычного, и это необязательно связано с вами.

Совет дня: не тратьте энергию на борьбу с задержками, которые невозможно ускорить.