Каршеринг или прокат? Почему в Барнауле не прижился сервис аренды авто по минутам

В краевой столице вместо классического каршеринга развиваются посуточные прокаты, а предприниматели ограничивают поездки за пределы региона

24 августа 2026, 07:30, ИА Амител

Девушка за рулем / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Жители Барнаула, которые хотят взять автомобиль в аренду для поездки по Алтаю или в соседние регионы, сталкиваются с ограниченным выбором. Классический каршеринг, когда машину можно забрать и оставить в любом удобном месте через приложение, в городе практически не развит. Большинство компаний предлагают другой формат — посуточный прокат. Почему в Барнауле не появился массовый каршеринг, какие ограничения действуют для арендаторов и сколько стоит взять машину напрокат, выяснял Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему в Барнауле сложно найти автомобиль для поездки

Поводом для обсуждения рынка аренды автомобилей стала история жителя Барнаула Вячеслава. Его родственники хотели взять машину на время поездки в Горный Алтай и Новосибирск, но столкнулись с неожиданными условиями. При поиске автомобиля они изучали предложения официальных сервисов и частных владельцев. Однако практически везде действовали ограничения по пробегу.

«Почти все сказали, что ограничение — 200–300 км в сутки. То есть дальше каждый километр обходится в 100 рублей, и такая поездка будет стоить дороже, чем на самолете», — рассказал Вячеслав.

Кроме того, некоторые владельцы предупреждали, что автомобили оборудованы системами дистанционного контроля. По словам арендаторов, в отдельных случаях такие технологии могут использоваться для блокировки машины, если нарушены условия договора.

В итоге родственники так и не отправились в поездку на арендованном автомобиле. При этом, по словам Вячеслава, даже для города с населением около 600–700 тысяч человек выбор машин оказался небольшим.

Зачем прокатчики устанавливают контроль за автомобилями

Представители рынка объясняют: системы контроля нужны прежде всего для безопасности машин. В компании "Автоарсенал" рассказали, что перед сдачей автомобилей в аренду установили систему "ГЛОНАСС" и возможность дистанционной блокировки.

По словам менеджера компании Николая Волохина, за несколько лет этой функцией воспользовались только один раз. Тогда клиент управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, и машину пришлось заблокировать, чтобы предотвратить возможную опасность. Такие системы позволяют владельцам видеть местоположение автомобиля, отслеживать его движение и контролировать состояние машины через специальный модуль с SIM-картой. Стоимость установки оборудования несколько лет назад составляла около 15 тысяч рублей на один автомобиль.

Почему есть ограничения по пробегу

Еще одна причина ограничений — защита бизнеса от нецелевого использования автомобилей. Например, в "Автоарсенале" для машин установлен лимит: до 300 км в сутки при поездках по городу и до 600 км — при движении по трассе.

В компании объясняют, что такие условия помогают избежать ситуаций, когда арендованный автомобиль используют как такси или для постоянных коммерческих поездок. Кроме того, прокатчики фиксируют состояние автомобиля до передачи клиенту: для этого оформляют акт приема-передачи, делают фотографии и видео.

Некоторые компании отдельно прописывают ограничения по маршрутам. Например, сервис BarAuto запретил перевозить свои автомобили на пароме через Телецкое озеро после того, как две машины утонули вместе с паромом.

Почему классический каршеринг не развивается

По мнению участников рынка, полноценный каршеринг в Барнауле пока не получил распространения. Большинство компаний, которые предлагают аренду автомобилей, работают по другой модели: клиент получает машину на определенный срок и возвращает ее компании.

Директор BarAuto Станислав Ковалев считает, что посуточный прокат удобнее и для бизнеса, и для клиентов:

«В целом каршеринг у нас не развит. Аренда посуточно — это определенный график. Мы закладываем время, чтобы подготовить автомобиль, привести его в порядок, заехать на мойку, решить технические вопросы. Человек приезжает на отдых, и его отдых начинается с момента, когда он берет автомобиль», — рассказал он.

При этом клиенту не всегда нужно возвращать машину туда же, где он ее получил. Некоторые компании могут доставить автомобиль в аэропорт или организовать сдачу в другом городе по предварительной договоренности. Например, машину можно взять в Барнауле и вернуть в Горно-Алтайске, если условия согласованы заранее.

Кто чаще всего арендует автомобили

Основной спрос на прокат автомобилей приходится на летний сезон — время отпусков и поездок. Большинство клиентов арендуют машины на несколько дней. При этом среди постоянных клиентов есть люди, которые берут автомобили на месяц и дольше.

Как отмечают участники рынка, значительная часть арендаторов — не жители Алтайского края, а туристы из других регионов, которые приезжают в Барнаул как в отправную точку для путешествий по Горному Алтаю. Автомобили обслуживают по мере необходимости. Если машина ломается во время аренды, клиенту могут предоставить другой автомобиль либо помочь найти ближайший сервис.

Как топливный кризис повлиял на аренду машин

Летом 2026 года прокатчики столкнулись с небольшим снижением спроса. Одной из причин стали проблемы с доступностью топлива. Некоторые клиенты отказывались от аренды, потому что не хотели проводить несколько часов в очередях на заправках. В "Автоарсенале" подготовились к ситуации заранее: закупили топливо и включили его стоимость в цену аренды.

«Мы говорили клиентам, что бензин есть, поэтому им не обязательно стоять в очереди. Горный Алтай развивается, люди туда все чаще стремятся и едут, поэтому, я думаю, спрос будет только увеличиваться», — рассказал Николай Волохин.

Сколько стоит взять машину напрокат в Барнауле

Цена аренды зависит от модели автомобиля и срока использования. Например, в BarAuto аренда Kia Rio 2015–2017 годов выпуска на один-два дня стоит около 3300 рублей в сутки. Более новая модель Tenet T7 2026 года обойдется примерно в 5300 рублей.

Другие компании предлагают разные варианты: например, Geely 2025 года можно взять примерно за 11 тысяч рублей на срок до двух дней, а Skoda Fabia 2014 года — за 3 тысячи рублей за такой же период. Чем дольше срок аренды, тем ниже стоимость суток.